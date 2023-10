Aktuell gilt in Österreich seit März 2022 die Terrorwarnstufe "erhöht". IMAGO/Michael Kristen

Wien – Die Terror-Warnstufe in Österreich könnte nach dem Angriff der Hamas auf Israel erhöht werden. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erklärte Donnerstagnachmittag diesbezüglich, dass die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst eine entsprechende Prüfung vornehme.

Aktuell gilt die Terrorwarnstufe "erhöht", und das seit März 2022. Letztmals wurde sie nach dem Anschlag vom 2. November 2020 erhöht. In Österreich war es zuletzt zu propalästinensischen Kundgebungen gekommen, die von allen Parlamentsparteien kritisiert worden waren.

Bombendrohung in Wien eingegangen

Gegen ein Gebäude in der Schopenhauerstraße in Wien-Währing ist am Donnerstag telefonisch eine Bombendrohung eingegangen. Einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Heute" bestätigte die Polizei der APA.

Ein Bezug zu den kriegerischen Handlungen in Israel liege aber nicht vor, hieß es von der Polizei. Die Exekutive war am Nachmittag dabei, das Gebäude zu durchsuchen. Das Einsatzgebiet wurde gesperrt. (APA, 12.10.2023)