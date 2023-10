19.40 REPORTAGE

Re: Gefängnis ohne Mauern – Alternative offener Strafvollzug Europaweit sind die Gefängnisse überfüllt und personell unterbesetzt. Hohe Rückfallquoten lassen Zweifel am bestehenden System aufkommen. Welche Alternativen bieten offene Gefängnisse? Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Das war nicht mehr ich (La Fille qu’on appelle, F 2022, Charlène Favier) Das 20-jährige Unterwäschemodel Laura (Alba Gaïa Bellugi) will in einer kleinen bretonischen Hafenstadt den frisch ernannten Minister Quentin Le Bars (Pascal Greggory), für den auch ihr Vater arbeitet, wegen Vergewaltigung anzeigen. Wie es dazu kam, erzählt Charlène Faviers fein besetzter Film in Rückblenden. Bis 21.45, Arte

Die junge Laura (Alba Gaïa Bellugi) wird in "Das war nicht mehr ich" von einem Politiker (Pascal Greggory) bedrängt, Arte, 20.15 Uhr. Foto: Image et Compagnie

20.15 DRAMA

Kranke Geschäfte (D 2019, Urs Egger) Armin Glaser (Florian Stetter) ist Oberleutnant der Stasi. Als bei seiner Tochter die bei Kindern seltene Krankheit multiple Sklerose diagnostiziert wird, gibt er sie in der Hoffnung auf eine neuartige Therapie in die Obhut der Ärztin Dr. Sigurd (Corinna Harfouch). Urs Eggers auf wahren Begebenheiten beruhender Film nimmt sich eines wenig beachteten Kapitels deutsch-deutscher Geschichte an: Um an Devisen zu kommen, gestattete die DDR westdeutschen Pharmaunternehmen, ihre neu entwickelten Medikamente an ostdeutschen Klinikpatienten zu testen. Bis 22.00, 3sat

22.45 THRILLER

Die drei Tage des Condor (Three Days of the Condor, USA 1975, Sydney Pollack) Nach einem Massaker unter seinen Kollegen gerät CIA-Agent Turner alias "Condor" unter Verdacht und muss nun herausfinden, wer hinter dem Komplott steckt. Großartiger 70er-Jahre-Verschwörungsthriller mit Robert Redford. Bis 0.40 BR

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Notre Dame – Mythos und Wahrheit 800 Jahre europäischer und katholischer Geschichte vereint das gotische Meisterwerk, das 2019 in Brand geriet, in sich. Die Doku beleuchtet mit 3D-Animationen kombiniert mit Filmmaterial die Geschichte des wohl ehrgeizigsten Bauprojekts des Mittelalters. Bis 23.55, ORF 2

23.05 SATIRE

Gute Nacht Österreich Peter Klien rückt wieder unerschrocken mit seinem Mikrofon aus und testet den Humor von Politik und Prominenz. Bis 23.35, ORF 1

23.05 AGENTENTHRILLER

James Bond 007: Ein Quantum Trost (Quantum of Solace, GB/USA 2008, Marc Forster) Sein zweiter Einsatz als James Bond führte Daniel Craig auch zu einem Tosca-Abend zu den Bregenzer Festspielen. Bis 1.05, ProSieben

23.55 HISTORIENDRAMA

Licht (D/A 2016, Barbara Albert) Im Wien des Jahres 1777 begegnet die erblindete Klaviervirtuosin Maria Theresia "Resi" Paradies dem umstrittenen Arzt Franz Anton Mesmer. Barbara Albert erzählt, auf historischen Tatsachen beruhend, die Geschichte einer Emanzipation. Bis 1.25, ORF 2