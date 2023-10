Strenge Eltern und ein noch viel strengerer Kampfkunstlehrer: Am Anfang seines Lebens hatte es Jean-Claude Van Damme vermutlich nicht leicht. Wie er sich vom jugendlichen Spargeltarzan zum muskelbepackten Actionhelden verwandelte, wird in der neuen Arte-Dokumentation Jean-Claude Van Damme: Karate-Diva anhand seiner Filmografie nacherzählt.

Und weil sich einige vielleicht die Frage stellen: Ja, den Spagat, den er in Filmen oder Werbungen macht, kann er wirklich – alles echt. Glaubt man den Interviewten, die manchmal etwas sexistische Aussagen tätigen, ist dies auf seine der Mutter verdankten guten Gene zurückzuführen. Na ja, Schwamm oder Schweißtuch drüber. Tatsächlich trainierte er unfassbar viel und übte sich nicht nur in der Kampfkunst, sondern besuchte sogar Ballettstunden.

Gehörte über ein Jahrzehnt lang zu den Actionschauspielern mit dem höchsten Marktwert in Hollywood: Jean-Claude Van Damme. © Philippe Graton

Mit Anfang 20 gingen er und ein guter Freund nach Hollywood – ohne Kontakte, ohne Plan. Mit Dreistigkeit, Glück, Können und gutem Aussehen erhielt er erst kleine, dann immer größere Rollen in Hollywood. Wie das alles ablief, wird in der Dokumentation Schritt für Schritt und sehr ausführlich besprochen. Das ist teils interessant, stellenweise aber auch ein klein wenig öde.

Fakt ist, Van Damme mauserte sich langsam, aber sicher zum bekannten Action-Star. Drogen brachten dann seine gute Karriere wieder zum Einsturz. Was danach geschah, wird hier noch nicht verraten. Vielleicht nur so viel: Ein actionreicher Film ist diese Dokumentation zwar nicht, aber wer einen Einblick in Van Dammes Filmografie bekommen will, dem sei dieses Werk ans Herz gelegt. Schließlich sollte man diese Karate-Diva definitiv kennen. (Natascha Ickert, 13.10.2023)