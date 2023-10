Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem dieswöchigen Erkenntnis zum ORF nicht nur dem Politeinfluss in den ORF-Gremien Grenzen gesetzt. Die Höchstrichter haben – wie schon bei der Aufhebung der GIS als verfassungswidrig – weitere Verpflichtungen des Gesetzgebers festgeschrieben. "Er muss zwingend einen öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter einrichten", schreibt der renommierte Rundfunkrechtler Hans Peter Lehofer in seinem Blog E-Comm. Wesentliche Einschränkungen des Programmauftrags könnten nach seinem Befund demnach verfassungswidrig sein.

Höchstgericht verpflichtet Gesetzgeber zu einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Auftrag und Finanzierung, schreibt Rundfunkrechtler Lehofer: das ORF-Logo auf solidem Betonsockel vor dem ORF-Zentrum. APA Eva Manhart

ÖVP denkt über neuen Auftrag nach

ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker dachte gerade laut über eine "neue Definition des öffentlichen Auftrages" des ORF und eine "Gesamtänderung des ORF-Gesetzes" nach. Der Verband der Privatsender forderte wiederholt eine Fokussierung und Einschränkung des ORF-Auftrags. Nur für diesen Auftrag darf der ORF laut EU-Wettbewerbsrecht staatliche Beihilfen wie derzeit die GIS und künftig einen ORF-Beitrag von allen sowie Subventionen des Bundes bekommen.

Der Verfassungsgerichtshof hat schon in seiner Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit der GIS von 2022 eine Verantwortung des Gesetzgebers für die Funktion und vor allem auch die Finanzierung des ORF festgeschrieben.

Verpflichtung zur Finanzierung

Lehofer über die Entscheidung von 2022: "Schon dieses Erkenntnis legte nahe, dass es nach Auffassung des VfGH nicht nur eine Pflicht des Gesetzgebers gibt, die (funktionsadäquate) Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu gewährleisten, sondern dass es auch jedenfalls einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben muss, es also nicht ins Belieben des einfachen Gesetzgebers gestellt ist, die duale Rundfunkordnung (Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk) dahin abzuändern, nur mehr privaten Rundfunk zu ermöglichen."

Im neuen Erkenntnis über die ORF-Gremien, veröffentlicht am Dienstag dieser Woche, erklären die Höchstrichter zur "Funktions- und Finanzierungsverantwortung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk" als "Verpflichtung", einen eigenen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einem Angebot zu gewährleisten, das die Vorgaben des Bundesverfassungsgesetzes Rundfunk erfüllt – also Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, Berücksichtigung der Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit der Programme und Unabhängigkeit.

"Zwingend" öffentlichen Rundfunk einrichten

Lehofer folgert: "Der Gesetzgeber muss zwingend einen öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter einrichten, der Rundfunk im Sinne der Grundsätze des BVG Rundfunk veranstaltet."

Das bedeute nicht, dass es auf ewig den ORF geben müsse, der Gesetzgeber könnte auch einen anderen öffentlich-rechtlichen Anbieter vorsehen. Auch seinen Auftrag könnte der Gesetzgeber anpassen – solange er die Anforderungen nach Bundesverfassungsgesetz und Artikel 10 Menschenrechtskonvention über Medien- und Meinungsfreiheit erfüllt.

Lehofer zitiert dazu als wesentliche Vorgaben aus beiden aktuellen ORF-Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofs, dass dieser öffentliche Rundfunk "umfassend die Freiheit des öffentlichen Diskurses im Wege des Rundfunks gewährleisten" müsse. Und die gesetzlichen Vorschriften müssten "die demokratische und kulturelle Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Gesamtrundfunkordnung" (aus dem aktuellen Erkenntnis) gewährleisten.

"Verfassungsrechtlichen Rahmen überschreiten"

Änderungen des ORF-Gesetzes müssten in diesem Rahmen bleiben, so der Rundfunkrechtler in seinem Blog: "Änderungen, durch die der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Bedeutung für den öffentlichen Diskurs verlieren oder die ihm seine demokratische und kulturelle Bedeutung nehmen könnten, würden den verfassungsrechtlichen Rahmen, den das BVG Rundfunk und Art. 10 EMRK setzen, überschreiten."

Konkreter wird der Verfassungsgerichtshof nicht, wo die Grenzen der "funktionsadäquaten Stellung" überschritten würden, schreibt der Rundfunkrechtler, selbst im Hauptberuf Richter am Verwaltungsgerichtshof. Aber, so seine Interpretation: "Eine Auftragsänderung, die den ORF (oder einen anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunk) etwa auf einen reinen Informationssender reduzieren oder ihm sonst wesentliche Elemente des derzeitigen Kernauftrages entziehen würde, könnte meines Erachtens schon deshalb verfassungswidrig sein, weil der ORF damit seine Bedeutung im öffentlichen Diskurs verlieren würde." Der "Kernauftrag" des ORF in Paragraf 4 des ORF-Gesetzes reicht von der "Förderung des Verständnisses für alle Fragen des demokratischen Zusammenlebens" über Bildung, Kultur, Wissenschaft und sportliche Betätigung bis "Unterhaltung".

Zurechtstutzen

Lehofer: "Ein 'Zurechtstutzen' des ORF, sodass er im Ergebnis zwar noch existieren, aber nur mehr ein Nischenpublikum bedienen würde, wäre jedenfalls mit der Funktions- und Finanzierungsverantwortung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ebenso wenig vereinbar wie mit der institutionellen Verpflichtung, eine dem BVG Rundfunk entsprechende Programmveranstaltung durch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter zu organisieren."

Der Verfassungsgerichtshof habe mit den zwei Erkenntnissen "sehr deutlich die doppelte verfassungsrechtliche Absicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einerseits durch das BVG Rundfunk und andererseits durch Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention betont". Das bedeute: "Selbst eine innerstaatliche Verfassungsänderung durch Aufhebung oder Modifikation des BVG Rundfunk hätte damit – solange Artikel 10 EMRK als innerstaatliche Verfassungsnorm bestehen bleibt – wohl keinen wesentlichen Einfluss auf die Anforderungen an die Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie sie der VfGH in den Erkenntnissen zum Programmentgelt und zu den ORF-Gremien dargestellt hat." (Harald Fidler, 13.10.2023)