Das ist die schlimmste Tragödie, seit es Israel gibt, und die höchste Zahl an ermordeten Juden seit dem Holocaust", sagte Israels Staatspräsident Isaak Herzog am Donnerstagvormittag in einer emotionalen Rede an die Auslandspresse. Der Präsident präsentierte Journalisten Fotos und Namen der bei den Hamas-Massakern in Israel getöteten Kinder.

Was die Bergungskräfte und Ersthelfer in den von den Terroristen überfallenen Dörfern zu Gesicht bekamen, sei mit nichts vergleichbar, was sie zuvor gesehen hatten, sagt Herzog – "und ich spreche hier von Menschen, die in jahrzehntelanger Arbeit wirklich schon viel gesehen haben." Herzog spricht von extremen Folterungen.

Nachforschungen zu Gräueltaten

In den vergangenen Tagen waren in den Medien explizite Beispiele genannt worden: Babys und Kleinkinder sollen von den Terroristen geköpft worden sein, hieß es. Bestätigt ist das jedoch bislang nicht. Auf die Frage, ob es Fälle von Enthauptungen von Kindern gegeben hat, sagte Israels Armeesprecher Richard Hecht am Montag: "Ich weiß es nicht."

Es gibt bisher keine Hinweise darauf. Die Medienberichte, die diese Nachrichten in die Welt setzten, beriefen sich offenbar auf Aussagen eines Kommandanten der Armee, der einzelnen Journalisten von den Gräueltaten erzählt hatte. Da sich viele Journalisten am selben Tag auf Einladung der Armee in einem der überfallenen Dörfer eingefunden und nacheinander denselben Kommandanten interviewt hatten, tauchte die Erzählung des Soldaten in mehreren Berichten vor. Das lässt schnell den Eindruck entstehen, es gebe zahlreiche Quellen. Ob es tatsächlich verschiedene Augenzeugenberichte gab, ist bisher ungewiss. Unklar ist auch, worauf sich eine Sprecherin Netanjahus stützte, als sie von Vorfällen geköpfter Kinder sprach. Es werde noch weitere Nachforschungen geben müssen, um ein klares Bild über die Verbrechen der Hamas-Terroristen zu erhalten.

Dass es skrupellose, unvorstellbare Gewalt war, die in den Kibbuzim im Süden Israels und bei der Rave-Party in der Wüste am vergangenen Samstagmorgen angerichtet wurde, daran besteht aber kein Zweifel. Israels Präsident spricht inzwischen von Methoden des sogenannten "Islamischen Staates" (IS). "Ich hoffe, dass jene Staaten, die Israel in der Vergangenheit immer für angeblich unverhältnismäßige Kriegsführung kritisierten, jetzt endlich verstehen, mit wem wir es hier zu tun haben", sagt Herzog. Und er ruft Europa auf: "Findet klare Worte der Verurteilung für die Hamas – exakt so, wie ihr es beim IS getan habt." Inzwischen gab die Armee bekannt, dass sie bereit für die Bodenoffensive in den Gazastreifen ist. Was noch fehlt, ist der Regierungsbeschluss. Israels Regierung ist nun aber nicht mehr dieselbe wie zu Kriegsbeginn: Mittwochabend gaben Netanjahu und Oppositionspolitiker Benny Gantz bekannt, dass Gantz’ Nationale Einheitspartei für die Dauer des Kriegs in die Regierung eintritt.

Neues Krisenkabinett

Unter den fünf neuen Mitgliedern sind zwei Militärprofis: Gantz war Verteidigungsminister und zuvor Generalstabschef, auch Gadi Eisenkot war Generalstabschef der Armee.

Das neue Krisenkabinett wird, so wurde es kommuniziert, keine wichtigen Entscheidungen treffen, die nichts mit dem Krieg zu tun haben. Stellenbesetzungen, die auslaufen, werden verlängert. Welches Szenario Israel im Gazastreifen verfolgt, ist völlig unklar. Zwar betonen alle, dass sie die Hamas politisch und militärisch vernichten wollen. Dass der Gazastreifen dann wieder Teil der von Israel besetzten Gebiete werden soll, ist eine Annahme, die viele treffen, aber niemand aussprechen will. "Jetzt kämpfen wir – alles andere besprechen wir später", sagte auch Herzog am Donnerstag. Auf Fragen zur humanitären Lage im Gazastreifen und zu möglichen Rechtsverstößen Israels reagierte Herzog ungewöhnlich harsch: "Wirklich, im Ernst, darüber reden wir jetzt?", fuhr er eine CNN-Reporterin an.

Bedingungen für Versorgung

Zuvor hatte Israels Energieminister Israel Katz die Grundversorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen an die Freilassung der israelischen Geiseln in der Hand der islamistischen Hamas geknüpft. "Kein Stromschalter wird umgelegt, kein Wasserhahn geöffnet und kein Treibstofflaster fährt rein, bis die israelischen Geiseln nach Hause zurückgekehrt sind", schrieb Katz am Donnerstag auf der Plattform X (vormals Twitter). Wasser, Strom und Nahrung, aber auch medizinische Versorgung und Treibstoff sind im Gazastreifen sechs Tage nach Beginn des von Hamas provozierten Kriegs bereits äußerst knapp.

Humanitäre Fragen waren auch Teil des Gesprächs zwischen US-Außenminister Antony Blinken und Netanjahu, das am Donnerstag in Tel Aviv stattfand. Blinken betonte, dass Israel das unbedingte Recht auf Selbstverteidigung habe: "Ihr mögt zwar stark genug sein, euch ohne fremde Hilfe zu verteidigen – aber solange es Amerika gibt, werdet ihr niemals darauf angewiesen sein", sagte Blinken. Er ersuchte Netanjahu aber auch, "bestmöglich zu vermeiden, dass dabei Zivilisten Schaden nehmen". (Maria Sterkl aus Jerusalem, 12.10.2023)