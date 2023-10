UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths zeigte sich "extrem alarmiert über die schnell eskalierenden Ereignisse in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten". AP/Eduardo Munoz Alvarez

Am Montagmorgen legte der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eine Schweigeminute ein. Damit gedachte das oberste UN-Gremium zum Schutz der Menschenrechte der Opfer der beispiellosen Terrorangriffe der radikalislamistischen Hamas auf Israel. Verlangt hatten die USA die stille Ehrung der Getöteten. Die Schweigeminute war bislang die stärkste Antwort des Menschenrechtsrats auf die Hamas-Attacken und die militärische Gegenreaktion Israels. "Der Rat hat diese Angriffe nicht verurteilt", heißt es aus dem Gremium auf Anfrage des STANDARD. Erstaunlich ist das schon: Hält doch selbst eine UN-Untersuchungskommission fest, dass schon jetzt "klare Beweise" für Kriegsverbrechen in dem Konflikt vorliegen. Vonseiten beider Parteien. Zudem gab es auch vorerst keinen Antrag auf eine Sondersitzung des UN-Gremiums.

Zum Vergleich: Seit Gründung des Menschenrechtsrats 2006 hat es mehr als ein halbes Dutzend Sondersitzungen zu der Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten gegeben – diese Sondersitzungen waren alle gegen Israel gerichtet.

Weiterer Tiefpunkt

Das ohnehin schwierige Verhältnis zwischen dem jüdischen Staat und den UN hat nun einen weiteren Tiefpunkt erreicht. Neben dem Menschenrechtsrat machen seit Beginn des neuen Nahostkriegs auch andere UN-Institutionen eine unglückliche Figur. Neben dem Sicherheitsrat hat auch die Vollversammlung bislang die Hamas-Aggression und ihre verheerenden Folgen nicht verurteilt. Zudem wählten UN-Führungspersönlichkeiten eine Sprache, die für israelische Ohren an Klarheit zu wünschen übrig ließ. So erklärte der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths wenige Stunden nach Beginn des Hamas-Einfalls: "Ich bin extrem alarmiert über die schnell eskalierenden Ereignisse in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten." Griffiths vermied es, die Angreifer und die Angegriffenen beim Namen zu nennen.

Kurz darauf äußerte sich der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk. Er warnte vor einer "Pulverfasssituation" in Nahost, die es zu entschärfen gelte. Der Hochkommissar prangerte Grausamkeiten palästinensischer Gruppen an, und er geißelte Israels Blockade des Gazastreifens. Die israelische Regierung rügte postwendend Türks Einlassungen: Der Hochkommissar könne sich angesichts der Hamas-Verbrechen "nicht durchringen, diese barbarischen Akte als Terrorismus zu bezeichnen".

Für Israels angespannte Beziehungen zu den UN gibt es zahlreiche Gründe: Sie reichen von der Front muslimischer Länder gegen den jüdischen Staat über die Nichtbeachtung von UN-Resolutionen durch Israel bis hin zu den Aktivitäten des Palästinenser-Hilfswerks UNRWA. Jerusalem betrachte die UNRWA als naiven Handlanger der Hamas. Beobachter schließen derzeit eine Vermittlerrolle der UN zwischen Israel und den Palästinensern aus. (Jan Dirk Herbermann aus Genf, 12.10.2023)