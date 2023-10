Beim Ausbau von Photovoltaik und Windenergie wurde oft vergessen, dass auch die Leitungen verstärkt werden müssen, um den Strom abzutransportieren. Das rächt sich nun. IMAGO/W. Pattyn

Es geht voran mit dem Ausbau erneuerbarer Energien in Österreich, zwar nicht ohne Nebengeräusche, aber immerhin. Das ist auch dringend nötig, wo doch das klimaschädliche Kohlendioxid, das beim Verbrennen von Öl, Gas und Kohle entweicht, rasch und nachhaltig zurückgedrängt werden soll. Photovoltaik ist ein Selbstläufer, ganz ohne Förderung. Wer irgendwie kann, lässt sich Solarmodule auf das Dach oder sonst wohin montieren und ist damit in Zeiten hoher Strompreise mehr als gut bedient.

Es waren und sind die extrem hohen Energiepreise und der Einmarsch Russlands in die Ukraine, die als Turbo für den Ausbau der Erneuerbaren wirken. Mit einem Mal war es allen klar: Österreichs Energieabhängigkeit von Russland ist ungesund. Sie macht erpressbar, gefährdet die Versorgungssicherheit im Land und kostet Unmengen Geld – Geld, das besser in erneuerbare Energien in Österreich investiert wird.

Im Gegensatz zu Photovoltaik stockt der Ausbau von Windkraft. Das liegt an den deutlich höheren Errichtungskosten und dem Zinsanstieg, der die Finanzierung der Projekte erschwert. Es hat auch damit zu tun, dass der Netzausbau nicht vorankommt. Ohne ausreichend starke Leitungen kann der Strom aus Windparks nicht weggebracht werden. Jetzt rächt sich, dass der Leitungsbau mit dem Ausbau der Erneuerbaren nie Hand in Hand gegangen ist. Ein schweres Versäumnis. (Günther Strobl, 13.10.2023)