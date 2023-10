2022 stieg die Weltbevölkerung auf acht Milliarden Menschen an. Dennoch äußern Politiker Sorge darüber, dass zu wenige Menschen auf die Welt kommen. Denn in Europa sinkt die Geburtenrate. Wirtschaftsfachleute fürchten aufgrund der alternden Bevölkerung um den Sozialstaat. Obwohl sinkende Geburtenraten ganz Europa treffen, wollen vorwiegend rechte und konservative Parteien, dass mehr Babys geboren werden.

Gerade in Polen ist die niedrige Geburtenrate von 1,4 Kindern pro Frau vor der Parlamentswahl am Sonntag Thema. Die rechtskonservative Regierungspartei PiS greift in der Pro-Geburten-Kampagne auf rechte Ideologien zurück und betont die Rolle der Frau als Mutter, die traditionelle Familie und die Bedeutung von Geburten für die Nation. Auch in Ungarn oder Italien herrschen rechte Ideen bei der Frage nach Europas Bevölkerungsentwicklung vor. Doch warum fordern gerade konservative, rechte Parteien mehr Geburten, ohne sie wirklich zu fördern?

Weltweit hat sich die Geburtenrate in den letzten 50 Jahren halbiert. dpa/ Waltraud Grubitzsch

Frage: In welchen Ländern sind die Geburtenraten niedrig?

Antwort: Die Liste der Länder mit den wenigsten Geburten weltweit wird von Taiwan mit 1,09 Kindern pro Frau angeführt. Es folgen weitere Tigerstaaten wie Südkorea, Singapur und Hongkong. In Europa liegen die Geburten in Italien, Spanien, Griechenland, Bosnien und Polen, mit weniger als 1,5 Kindern pro Frau, unter dem Durchschnitt. Damit sich eine Bevölkerung in der nächsten Generation auf dem gleichen Niveau halten kann, braucht es 2,1 Kinder pro Frau.

Frage: Warum sinkt die Geburtenrate?

Antwort: Weltweit hat sich die Geburtenrate in den letzten 50 Jahren halbiert und liegt bei rund 2,3 Kindern pro Frau – in der EU liegt die Zahl mit 1,53 weit darunter. Dass sich immer mehr Menschen dazu entscheiden, weniger Kinder später im Leben zu bekommen, ist zum Teil eine Erfolgsgeschichte. Frauen haben einen leichteren Zugang zu Bildung und einer Karriere – ihre Möglichkeiten abseits der Mutterrolle haben sich vervielfacht. Zudem sind Verhütungsmittel und das Wissen über diese weit verbreitet. Viele handeln aber auch aus Sorge: Die Lebenshaltungskosten sind gestiegen, die Wirtschaft befindet sich spätestens seit dem Ukrainekrieg im Abwärtstrend. Ein Grund ist auch der Klimawandel: Laut einer Umfrage des Pew Research Center unter kinderlosen Erwachsenen in den USA gaben fünf Prozent an, wegen des Klimawandels und der Umwelt auf den Nachwuchs zu verzichten.

Frage: Wie reagiert die Politik?

Antwort: In Europa wird die politische Kampagne zum Kinderkriegen von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán angeführt. Mitte September trat er in Budapest beim zweijährlichen Demografiegipfel auf – dabei waren auch Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni und Serbiens Präsident Alexandar Vučić. Orbán positionierte sich dabei als Verteidiger des Christentums und der "profamiliären" Werte. "Wir müssen dafür sorgen, dass in so vielen europäischen Ländern wie möglich familienfreundliche, konservative Kräfte an die Macht kommen", sagte Orbán auf der Konferenz.



Junge verheiratete Paare bekamen subventionierte Wohnungen und Frauen mit vier oder mehr Kindern eine lebenslange Steuerbefreiung. Wichtig war dabei die traditionelle und vor allem einheimische Familie. Die Geburtenrate hat sich seit 2010 in Ungarn leicht erhöht – liegt aber weit unter 2,1 Kindern pro Frau. In Italien senkte Meloni die Mehrwertsteuer für Artikel wie Windeln, Milch und Kindersitze und will Einkommenssteuern für Familien senken. Ein Anstieg an Geburten blieb vorerst aus.

Frage: Wie will die PiS in Polen Menschen zum Kinderkriegen bewegen?

Antwort: Auch die regierende polnische PiS-Partei unter Ministerpräsident Mateusz Morawiecki legt den Fokus auf traditionelle Familien. "Diese Politik verkennt die Veränderungen im Familienverhalten, denn der Prozentsatz der nichtehelichen Geburten steigt", sagt die polnische Demografin und Professorin Irena Kotowska. Durch Förderungen für verheiratete Paare werden laut Kotowska Single-Mütter benachteiligt. Die Verantwortung für die Geburtenrate werde zudem allein Frauen zugeschrieben. Polens Vizepräsident gab die Schuld für die sinkenden Geburten ganz den "trinkenden Frauen". “Wenn es so weitergeht, dass junge Frauen bis zum Alter von 25 Jahren genauso viel trinken wie gleichaltrige Männer, dann wird es keine Kinder geben", sagte Jarosław Kaczyński.

Georgia Meloni und Viktor Orbán beim Demografiegipfel in Ungarn. AFP/Attila Kisbenedek

Frage: Wäre Migration eine Lösung?

Antwort: Migration bezeichnete Orbán als "Kapitulation". "Wenn Europa in Zukunft von Menschen bevölkert wird, die keine Europäer sind", sagte Orbán 2019, "dann stimmen wir faktisch dem Bevölkerungsaustausch zu." Damit bringt Ungarns Regierungschef die Ideologie des "Großen Austauschs" aufs politische Parkett. Ein Begriff der neuen Rechten, die in der Migration von nichtweißen oder muslimischen Personen eine Bedrohung für die weiße und christliche Bevölkerung sieht. Meloni räumte beim Demografiegipfel ein, dass legale Zuwanderung den europäischen Volkswirtschaften zugutekommen könnte. Lösen könne sie die demografische Krise aber nicht. Italiens Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida behauptete zuvor, dass irreguläre Migration zum "ethnischen Austausch" führen könnte.



Auch die PiS will das Wachstum der Bevölkerung durch polnische Kinder und nicht Migrantinnen und Migranten vorantreiben. "Die Regierung will eine homogene, polnische Bevölkerung", so Kotowska. Migration werde nur im Kontext von Flüchtlingen thematisiert, kritisiert sie. "Bei Demografie geht es aber um die Bevölkerung, nicht um die Nation, und eine Bevölkerung kann sich aus vielen unterschiedlichen Nationen zusammenschließen." Auf den Effekt eines Babybooms müsste man Jahrzehnte warten, meint Kotowska.

Frage: Woher kommt der Fokus auf die traditionelle Familie?

Antwort: In Italien gilt eine sehr enge Definition dessen, was Eltern sein bedeutet. In-vitro-Befruchtungen (IVF) sind für homosexuelle Paare verboten. Die Leihmutterschaft ist inzwischen gänzlich verboten. Nichtbiologische Eltern in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften werden auf Geburtsurkunden nicht anerkannt. Polen erkennt gleichgeschlechtliche Partnerschaften rechtlich nicht an. Zudem beendete die PiS ein öffentlich finanziertes IVF-Programm – trotz der zunehmenden Zahl von Paaren, die Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden.

Frage: Hängen die niedrigen Geburtenraten mit Abtreibungsrechten zusammen?

Antwort: Eines der Länder mit den strengsten Abtreibungsgesetzen in Europa ist Polen. Sie sind nur bei Inzest, Vergewaltigungen und der gesundheitlichen Gefährdung der Mutter legal. Laut der Demografin Kotowska würde dadurch aber die reproduktive Sicherheit von Frauen eingeschränkt, was viele vom Kinderkriegen abhalte. "Es gibt Unterlagen, die belegen, dass viele schwangere Frauen mit Komplikationen seit der Gesetzesänderung 2020 starben", beruft sich Kotowska auf Studien. "Frauen haben Angst, schwanger zu werden, weil sie ein Kind bekommen könnten, das eine Behinderung hat, oder sie könnten bei Komplikationen sterben, weil Ärzte fürchten, sich mit einer Abtreibung strafbar zu machen."

Frage: Was sind die Risiken einer niedrigen Geburtenrate?

Antwort: "Wir brauchen Menschen, die arbeiten und Steuern zahlen, um unsere Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, Bildung und Altersvorsorge zu finanzieren", sagt Kotowska über die Lage in Polen. Eine alternde Bevölkerung bedeutet mehr Kosten für Gesundheit und Pflege, die von weniger Menschen getragen werden. Auch in Österreich erreichte 2023 die Zahl der Senioren mit 1,78 Millionen einen Höchststand. (Isadora Wallnöfer, 13.10.2023)