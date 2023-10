Knapp die Hälfte der Arbeitskräfte könnte in den folgenden zehn bis 20 Jahren in den USA aufgrund von Automatisierung wegfallen – das ist die Quintessenz eines Artikels in der Fachzeitschrift aus dem Jahr 2013. Nun, könnte man sagen, gibt es hunderte, wenn nicht tausende solcher Prognosen.

Aber diese ist anders: Denn die Abhandlung gehört zu den meistzitierten Papers zu Arbeitsmarktökonomie, möglicherweise sogar der Wirtschaftswissenschaften. 13.000-mal wurde der Artikel laut Google Scholar bis heute zitiert. Die Weltbank und das Weiße Haus arbeiteten damit, Historiker Noah Yuval Harari zitierte daraus und Comedian John Oliver. Die BBC bastelte auf Basis des Artikels sogar ein interaktives Tool, mit der man sich nach Eingabe des eigenen Berufs berechnen konnte, wie wahrscheinlich es ist, dass man bald wegautomatisiert wird.

Denn die beiden Forscher Carl Benedikt Frey und Michael A. Osborne berechneten für hunderte Berufsgruppen, wie automatisierbar sie aufgrund von Robotik und künstlicher Intelligenz sind. Ganz weit oben: Köche, Mechanikerinnen, Straßenbahnfahrer. Eher entspannen können sich laut der damaligen Analyse hingegen Journalistinnen, Grafikdesigner und Musikerinnen.

Die beiden gingen davon aus, dass viele Aufgaben, die ein Mensch erledigen kann, in Zukunft auch ein Computer ausführen kann. Nur wo Kreativität gefordert ist, in komplexen sozialen Interaktionen und unstrukturierten Umgebungen, würden Menschen weiterhin die Maschinen übertrumpfen.

Aufstieg der Sprachmodelle

Seitdem sind zehn Jahre vergangen – und nun gibt es Programme, die Liebesbriefe schreiben können oder mir aufgrund eines Schnappschusses in meinen Kühlschrank vorschlagen, was ich kochen kann. Large Language Models (LLMs), wie OpenAIs GPT oder Googles Bard es sind, können genau mit diesen unstrukturierten Umgebunden gut umgehen. Und es sind eher Grafikdesigner und Journalisten, die beim Bedanken an Midjourney und ChatGPT ein mulmiges Gefühl bekommen als Köche und Straßenbahnfahrer, die gerade händeringend gesucht werden.

Die beiden Wissenschafter haben sich zum zehnjährigen Jubiläum ihres einflussreichen Papers kürzlich noch einmal mit einer Neubewertung zu Wort gemeldet. Sie sagen: Die jüngste Generation der KI, sogenannte generative KI, ist zwar in der Lage, beeindruckend menschlich wirkende Texte, Bilder oder Musik zu produzieren. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass die Algorithmen bestehende Inhalte und Ideen neu kombinieren, anstatt wirklich Neues zu schaffen. Die Fähigkeit zu kreativen Durchbrüchen bleibt dem Menschen vorbehalten.

Zum anderen kann man davon ausgehen, dass LLMs wie GPT-4 bereits mit einem großen Teil des Internets, und damit auch des Weltwissens, trainiert wurden. Das mache es unwahrscheinlich, dass mehr Trainingsdaten zu noch mehr Fortschritt führen. Perfekt sind ChatGPT und Konsorten bekanntlich noch lange nicht. Sie "halluzinieren" etwa immer wieder mal, erfinden also Dinge, anstatt Fakten zu liefern. Selbst wenn das nur in sehr wenigen Fällen eintritt: In sicherheitskritischen und unstrukturierten Settings sind Menschen deshalb noch länger unersetzbar.

Echte Treffen werden wichtiger

Das sogenannte Moravecs-Paradoxon bleibe aufrecht, schreiben die Forscher. Dieses besagt im Wesentlichen, dass sensomotorische Fähigkeiten, die für Menschen besonders einfach sind, für Maschinen enorm schwierig sind – also alles, was wir mit unseren Fingern tun. Gleichzeitig ist vieles, was für uns Menschen schwierig ist, ein Klacks für Computer – etwa das Berechnen großer Datenmengen.

Tätigkeiten, bei denen Menschen "in echt" in Erscheinung treten, werden daher aufgewertet. Auch eine sanfte Warnung sprechen Frey und Osborne aus: Wenn Sie ihren Job im Homeoffice erledigen können, ist er potenziell auch automatisierbar. Auch für Kreative wird das Leben möglicherweise schwerer, da KI-Tools zwar nicht wirklich Neues schaffen können, aber immerhin praktische Helfer sein können, um der Kreativität auf die Sprünge zu helfen.

Die Autoren vergleichen die Situation mit den Taxidiensten. Als Uber aufkam, war es plötzlich keine wertvolle Fähigkeit mehr, Straßennamen und Abkürzungen zu kennen. Stattdessen nutzten Neulinge, die wenig über eine Stadt wussten, den Vorteil der App voll aus. Das Ergebnis: nicht weniger Arbeitsplätze, aber mehr Wettbewerb – und weniger Geld für die Fahrerinnen und Fahrer. Studien zeigten, dass der Stundenlohn der Driver um zehn Prozent sank, sobald Uber in einer Stadt verfügbar wurde. Das Gleiche könnte mit den Kreativen passieren. "Generative KI wird durchschnittlichen Autoren, Designern und Werbefachleuten dabei helfen, ihre besser ausgebildeten Konkurrenten zu unterbieten", schreiben die Autoren.

Oder, um einen weiteren Vergleich von Frey und Osborne heranzuziehen: Wenn ChatGPT nun auch Liebesbriefe schreibt, werden echte Dates wieder wichtiger. (Philip Pramer, 16.10.2023)