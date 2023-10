Jetzt anhören: Der Angriff der Hamas auf Israel und die Gegenschläge in Gaza hallen auch im Ausland nach. Hat die Terrormiliz auch in Österreich Strukturen?

Tausende Tote, Verletzte und Verschleppte: Die Bilanz nach dem Angriff der Hamas auf Israel ist verheerend. Und die Situation in Israel und in Gaza ist nach wie vor dramatisch. Doch während die meisten Menschen international geschockt auf die Ereignisse blicken, bejubeln einige auch den Angriff der Hamas. Wer sind die Menschen, die in Wien und Berlin das Vorgehen der Terrorgruppe feiern? Einer Organisation, die gerade so viele Jüdinnen und Juden in so kurzer Zeit ermordet hat wie seit dem Ende des Holocaust nicht mehr?

In dieser Folge von "Inside Austria" schauen wir auf die Unterstützer der Hamas in Österreich. Wir wollen wissen, ob die Strukturen der Terrororganisation tatsächlich bis nach Wien reichen. Wieso Menschen in Österreich jubeln, während Terroristen Zivilisten ermorden. Und wer in Deutschland die Hamas unterstützt. (red, 14.10.2023)

In dieser Folge zu hören: Gudrun Harrer (Leitende Redakteurin beim STANDARD), Kim Robin Stoller (Vorsitzende des internationalen Instituts für Bildung, Sozial- und Antisemitismusforschung), Jan Michael Marchart (Innenpolitik-Redakteur beim STANDARD), Oskar Deutsch (Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Österreich), Ramona Pohn (Lektorin aus Tel Aviv); Moderation und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp; Redigat: Ole Reißmann und Zsolt Wilhelm; Umfragen: Toni Titze und Nicholas Wemer; Produktion: Christoph Grubits

Dieser Podcast wird unterstützt von A1. A1