Sie haben es wieder getan: Das Mama-Tochter-Gespann Heidi und Leni Klum machen sich schon zum vierten Mal für die Dessous-Marke Intimissimi frei. "Ich bin sehr stolz darauf, gemeinsam mit meiner Tochter das Gesicht der Kampagne zu sein. Es zeigt mir, wie selbstbewusst ich mein Kind erzogen habe. Sie ist stolz, neben ihrer alten Mutter in ihren Dessous zu stehen. Und ich kann Zeit mit meiner Tochter verbringen, das passiert ja auch nicht mehr so oft", gibt da Heidi Klum der "Gala" zu Protokoll.

Was bei diesem Shooting anders war, will die "Gala" investigativ wissen. "Natürlich die Stücke", antwortet Leni da ganz ehrlich – und weiter: "Die Chemie zwischen uns beiden ist immer ähnlich. Wir haben viel Spaß beim Shooting und Videodreh. Wir haben auch diesmal wieder getanzt und gesungen. Das war toll."

"Playboy"-Cover mit "Princess Charming"

Aber nicht nur Heidi und Leni ziehen sich aus, zwei weitere Frauen sorgten die vergangenen Tage recht freizügig für ein bisschen Rauschen im Boulevardblätterwald. In der Novemberausgabe des "Playboy" zeigen sich Hanna Sökeland und Jessica Huber nackig – als erstes bekennend lesbisches Paar.

Sie fragen sich, wer diese Hanna und Jessica sind? Wir helfen gerne weiter: Die beiden kennen sich aus der lesbischen Datingshow "Princess Charming" auf RTL+, aktuell ziehen sie für RTL ins "Sommerhaus der Stars". Mit ihrem "Playboy"-Auftritt wollen sie sich für Akzeptanz von Homosexualität einsetzen, "wir sind anscheinend noch immer nicht an dem Punkt angelangt, an dem es normal ist, dass eine lesbische Frau machen kann, was sie will", sagt Hanna im "Playboy"-Interview.

Kardashians Hosen-Gate

Und was tut sich sonst so in Sachen Promis? Da stach uns etwa ein Missgeschick der sonst so perfekten Kim Kardashian ins Auge. Okay, ehrlicherweise war es der – zugegebenermaßen schon sehr anschauliche – "Bild"-Titel, der unsere Aufmerksamkeit erregte. "Kim zeigt ihren KardARSCHian", heißt es da.

Die Geschichte dahinter: "Als sie im heißen Latex-Look zu einer Wirtschaftskonferenz will, platzt ihre Hose!" Es wird noch dramatischer: "Nur Minuten bevor die 42-Jährige in Miami auf die große Bühne der 'iConnections' Global Alts Conference' soll, passiert das Fashion-Unglück", unterrichtet die "Bild".

Kardashian dürfte sich davon mittlerweile erholt haben, ereilte sie dieses schwere Hosenschicksal doch schon Anfang des Jahres. Bekannt wurde dieses Malheur aber erst jetzt durch die neue Folge ihrer Realityshow "The Kardashians".

Kim Kardashian, hier mit vollständiger Oberbekleidung ohne Loch. Foto: APA/AFP/FRANCK FIFE

(ae, 13.10.2023)