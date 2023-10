Die Zeiten, in denen der damalige Microsoft-Boss Steve Ballmer Linux als "Krebsgeschwür" bezeichnet hatte, sind lange vorbei. Über die Jahre hat das Unternehmen einen pragmatischen Zugang zum freien Betriebssystem sowie Open-Source-Software im Allgemeinen gefunden. So gibt es mittlerweile einiges an unter einer freien Lizenz veröffentlichten Software von Microsoft, und natürlich wäre da noch das für Entwicklerinnen und Entwickler gedachte "Windows Subsystem for Linux". Und doch sorgt nun ein neuer Hilfeartikel des Unternehmens für Überraschung.

Linux statt Windows

"Wie man Linux herunterlädt und installiert" heißt ein Artikel bei Microsoft Learn, den man bei "The Register" aufgespürt hat. Nun mögen einige vermuten, dass es dabei "nur" um das erwähnte Windows Subsystem geht, aber nein: Darin wird tatsächlich – auch – detailliert erläutert, wie sich das freie Betriebssystem in einer virtuellen Maschine oder direkt am PC installieren lässt – wo es dann in den meisten Fällen wohl ein Ersatz für Microsofts eigenes Windows ist.

Bereits vor einigen Jahren verkündete Microsoft-Boss Satya Nadella die Liebe des eigenen Konzerns zu Linux. Microsoft

"Linux ist ein Betriebssystem, ähnlich wie Windows, aber mit vielen unterschiedlichen Versionen, da es quelloffen und frei anpassbar ist", findet Microsoft dabei durchaus positive Worte für die freie Konkurrenz. Zudem gibt man auch Tipps für die Wahl der richtigen Linux-Distribution, Ubuntu gehöre zu den beliebtesten Distributionen, Kali Linux sei für Sicherheitsexperten geeignet, und im Businessbereich verweist man auf Red Hat Enterprise Linux (RHEL) sowie Oracle Linux.

Anpassen

Darüber hinaus gibt der Microsoft-Guide Tipps zur Installation auf unterschiedlichen Wegen und auch dazu, was danach zu tun ist. So sollte man sich mit üblichen Pakettools wie APT vertraut machen, und natürlich gebe es auch jede Menge Microsoft-Programme in Linux-Versionen – allen voran die Entwicklungsumgebung Visual Studio Code.

Derzeit gibt es die Anleitung von Microsoft nur auf Englisch, ob eine deutschsprachige Version geplant ist, ist unbekannt. Das würde dann auch jenen helfen, deren PC zu alt für Windows 11 ist und die sich mit dem in zwei Jahren anstehenden Supportende für Windows 10 konfrontiert sehen. (apo, 13.10.2023)