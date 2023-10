Noch bevor Kunsthistoriker die Studie jetzt als eine von Raffael identifizierten, wurde sie von einem Unbekannten im 19. Jahrhundert mit "par RAPHAEL" bezeichnet. Dorotheum

Die Arbeit eines Werkstattgehilfen, eine Kopie aus dem 19. Jahrhundert oder doch ein über Jahrzehnte verkanntes Meisterwerk? Das sind Fragen, die sowohl die Kunstforschung als auch den Markt für Alter Meister bis in die Gegenwart beschäftigen. Denn vielfach fehlen Künstlersignaturen oder haben sich keine Aufzeichnungen erhalten, die Rückschlüsse auf Autorenschaft und Datierungen solcher Werke bieten, die sich abseits musealer Bestände teils verkannt in Privatsammlungen erhalten haben.

Vergleiche mit anderen, gut dokumentierten Kunstwerken, stilistischen Merkmalen oder charakteristischen Handschriften infrage kommender Künstler gehören zu den gängigen Methoden, Zuschreibungen zu ermöglichen. Dass sich die Fachwelt dabei nicht immer einig ist, führt das Titellos der am 25. Oktober im Dorotheum anberaumten Auktion der Sparte Gemälde Alter Meister beispielhaft vor Augen. Es handelt sich dabei um das Porträt eines Mannes im Dreiviertelprofil, das unzweifelhaft in das 17. Jahrhundert zu datieren ist.

Wiederentdeckung

Der hohen malerischen Qualität wegen wurde es vor einigen Jahren Gian Lorenzo Bernini zugeschrieben, wobei es von einem gewissen Jacob Ferdinand Voet vollendet worden sein dürfte. Darüber hinaus könnte es sich sogar um ein Selbstporträt des berühmten Künstlers handeln. Eine zweifelsfreie Identifikation gelang einer Kunsthistorikerin hingegen bei einem von Johann Tischbein dem Älteren gemalten intim wirkenden Bildnis, das ebenfalls zur Versteigerung kommt.

Zu sehen ist eine junge Dame mit Pinsel und Palette vor einer Staffelei mit einer leeren Leinwand sitzend, bekleidet mit einem locker aufgeknöpften Hemd und mit einfach frisiertem, im Nacken zusammengebundenen Haar. Bei der Dargestellten handelt es sich um Wilhelmine Caroline Amalie, die Tochter des Künstlers, die nachweislich selbst künstlerisch tätig war. Tischbein verewigte sie mehrmals, nicht nur in Familienporträts, sondern bezog sie auch in einige seiner größeren Historienbilder ein.

Es ist nicht die einzige Wiederentdeckung, mit der das Dorotheum internationales Interesse hervorruft. Gleiches dürfte auch für ein bislang unveröffentlichtes Porträt von van Dyck gelten, das Adriaen Stalpaert, Abt von Tongerlo, einem Prämonstratenserkloster östlich von Antwerpen, zeigt: in angemessener Haltung, da die Würde seiner Stellung extravagante Posen ausschloss.

Raffaels Studie

Als wahre Sensation ist jedoch die Wiederentdeckung einer Studie von Raffaello Santi, genannt Raffael, zu werten: Die Darstellung eines Pferdes mit Reiter gilt als eine der ganz wenigen bekannten Zeichnungen aus der späten Schaffensphase des führenden Meisters der Hochrenaissance und steht im Zusammenhang mit dem wohl ehrgeizigsten künstlerischen Projekt des 16. Jahrhunderts: der Ausstattung der Stanzen, der päpstlichen Gemächer im Vatikan.

Die zugehörige Szene findet sich im Fresko der Schlacht an der Milvischen Brücke in der Sala die Constantino. Auf der Rückseite der Studie findet sich die Skizze eines ebenfalls für dieses Ausstattungsprojekt rekrutierten Künstlers namens Polidoro da Caravaggio.

Gemälde des 19. Jahrhunderts

Der Prater, mit seinen Auen und den vielen naturbelassenen Bereichen in unmittelbarer Nähe zur Großstadt galt in der Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts als beliebter Studienort. Seine motivische Vielfalt wusste auch Tina Blau zu schätzen, die dort mehr als fünf Jahrzehnte lang ein Atelier nutzte, so sie nicht mit ihrem mit Malutensilien beladenen Leiterwagen unterwegs war, um direkt unter freiem Himmel zu malen. "Frühling, Aus dem Wiener Prater" (siehe Abb.) titelt eines ihrer Gemälde, das aus einer österreichischen Privatsammlung im Dorotheum zur Auktion kommt und auch beispielhaft für die Anerkennung steht, die der als Tochter eines k.k. Militärarztes in Wien geborenen Künstlerin bereits zu Lebzeiten zuteil wurde.

"Frühling, Aus dem Wiener Prater" von 1900. Dorotheum

Das im Frühjahr 1900 entstandene Landschaftsstück gastierte noch im gleichen Jahr auf der Pariser Weltausstellung, 1901 dann bei einer Ausstellung im Künstlerhaus, wo es von Kaiser Franz Joseph I. angekauft wurde. 1917 gelangte es in den Besitz seiner Tochter Erzherzogin Marie-Valerie und in weiterer Folge in jenen ihrer Erben: Der Anblick des Frühlings zierte demnach einst sowohl Schloss Wallsee als auch später Schloss Seisenegg.

Seltener Möbeltyp bei Antiquitäten

Was den Griechen der ägäischen Inseln die Fidel, den Bulgaren die Gadulka und den Kroaten die Lirica, findet in einschlägigen Musiklexika den Eintrag unter Lyra. Im frühen 19. Jahrhundert schlich sich das Saiteninstrument als formales Vorbild und damit als Namenspatron für den Möbeltypus Sekretär in die Geschichte der mitteleuropäischen Möbelgeschichte ein: ausgehend von Wien, wobei sich der geographische Einfluss infolge auf den österreichischen, den deutschen und den ungarischen Raum beschränkten sollte. Da solche Schreibsekretäre in konstruktiver Hinsicht für die Tischlermeister eine große Herausforderung waren, galten sie schon in ihrer Entstehungszeit als Luxusmöbel.

Der Empire-Lyrasekretär, gefertigt um das Jahr 1810. Dorotheum

In einer italienischen Privatsammlung spürten Dorotheums-Experten jüngst ein wahres Meisterexemplar dieser Gattung auf, das in der Sparte Antiquitäten (23.10.) versteigert wird: Der museale Empire-Lyrasekretär (siehe Abb.) wurde um etwa 1810 in Wien gefertigt und beeindruckt nicht nur durch seine ausgeklügelten Konstruktion inklusive Geheimfächern, sondern vor allem mit üppigem Dekor und der fantasievollen feinen Tuschmalerei. (Olga Kronsteiner, 13.10.2023)