Die neue Single "Run, Run, Run" der britischen Millenniums-Rocker liegt vor, ein Album namens "All Quiet On The Eastern Esplanade" soll im März 2024 folgen

Zumindest Ende 2022 wirkte Pete Doherty von dünn machenden Drogen befreit. Die neuen Songs wurden im jamaikanischen Kifferparadies San Antonio geschrieben. IMAGO/Reporters

Es wurde bereits 2019 von der Band angedeutet, jetzt ist es fix: The Libertines veröffentlichen ein neues Album. "All Quiet On The Eastern Esplanade" erscheint am 8. März 2024, eine Kostprobe gibt es seit heute zu hören. Am Freitag brachten die Briten die Single "Run Run Run", einen Song um das Streben nach Freiheit, heraus. Wie er klingt? Typisch Libertines.

Run Run Run



Elf neue Songs hat die Formation um die Frontmänner Pete Doherty und Carl Barât nach Angaben ihrer Plattenfirma in Port Antonio, Jamaika, und später in "The Albion Rooms" in Margate, England, zusammen mit dem Grammy nominierten Produzenten Dimitri Tikovoi aufgenommen. Das bisher letzte, dritte Album ("Anthems for Doomed Youth") der Libertines kam 2015 heraus. (red, APA, 13.10.2023)