Mazda CX-60, eine Burg von Auto. Der stärkste neue Diesel ist ein Allradler mit 254 PS – Testverbrauch: 5,7 l / 100 km. Foto: Stockinger

Dies ist eine Geschichte von Konjunktiv und Indikativ. Von dem, was sein könnte, und dem, was ist. Von Werden und Sein. Einem neuen Konzept mit viel Potenzial, noch nicht zur Gänze gehoben, und einem alten als Kaizen-Glanzstück: über Jahre hin optimiert bis zur Perfektion.

Der Mazda6 Kombi vor Europas größter Burg, der Zipser. Stilvolles Jubiläumsmodell, Benziner mit Frontantrieb, Testverbrauch 7,9 l / 100 km. Foto: Stockinger

Die Rede ist vom CX-60 und vom Mazda6 Kombi, und die sehen wir uns kurz an. Den CX-60 hatten wir schon als Plug-in-Hybrid sowie mit dem schwächeren der zwei Dieselmotoren und Hinterradantrieb kennengelernt, nun wuchs uns der stärkere, der mit Allrad zu.

Den heute schon glanzvollsten Part, Fachwelt und analoge wie digitale Stammtische sind des Lobes voll, spielt ganz klar das Triebwerk. Der 3,3-Liter-Reihensechszylinder leistet hier 254 PS, klingt gern wie Gewittergrollen und entfaltet entsprechend naturgewaltig die Leistung, sobald abgefragt, ist dabei aber deutlich genügsamer als der alte Mazda-Diesel-Vierzylinder. Der Bordcomputer bescheinigte uns letztlich 5,7 l / 100 km Testverbrauch, das liegt trotz Allrads fast auf dem Niveau des schwächeren Bruders. Ein Verdacht: Ohne Klimaanlage auf Hochbetrieb wäre ein identischer Wert von 5,5 Litern herausgekommen.

Geschmackvoll arrangiertes Interieur mit etlichen Details und Materialien, die die Herkunft aus Japan und dem dortigen Kunsthandwerk betonen. Foto: Stockinger

Grandiose Maschine, unterstützt vom 48-V-Mildhybridsystem, dessen 12,4-kW-E-Motor dem Verbrenner verbrauchsmindernd aus dem Drehzahlkeller hilft. Sitzt in der 8-Gang-Automatik, die nicht, wie manche meinen, von Aisin (ein Getriebe für Quereinbau-Motoren) zugekauft wird, sondern von Mazda für die Längseinbaumotoren selbst entwickelt wurde. Alles schön, alles gut, für sich betrachtet – nur hapert es noch an der Harmonie der Abläufe. Da werden die Ingenieure noch ein paar Mal durch die Kaizen-Schleife müssen.

Ähnliches gilt für das Fahrwerk. Fast fühlt man sich an BMWs ersten X3 von 2003 erinnert, mit Sportfahrwerk war der ein gefürchtet bockiges Gerät. Nein, das wäre jetzt ungerecht, der CX-60 kann das schon harmonischer, aber geschmeidig ist anders. Und an das viele Kurbeln beim Lenken, speziell beim Einparken, muss man sich auch gewöhnen.

Großes Auto, großer Kofferraum – aber SUV-typisch mehr hoch als tief, Rücksitze sind in drei Segmenten umlegbar, nämlich praktischerweise auch von den Seitenwänden aus. Der Zugang zum Kofferraum erfolgt durch eine weit aufschwingende Heckklappe. Bitte Rechte (Credit) ergänzen

Verwöhnen steht hingegen im Interieur auf dem Programm. Das mutet alles extrem hochwertig an, da darf sich mancher Premiumhersteller eine Scheibe abschneiden, und bei Materialien und Ästhetik sieht-fühlt-riecht man gar manches an japanischer Traditionspflege.

Dass der Allradantrieb durchaus dazu gedacht ist, mit dem SUV auch mitunter ins Gelände auszureiten, unterstreichen ein eigener Geländemodus und ein Knopf für die Bergabfahrhilfe HDC, und damit zum 6er Kombi.

Was wir nach fliegendem Testwagenwechsel vor uns haben, ist ein Mazda6 in der Jubiläumsedition "20th Anniversary", Artisan Red heißt die geschmackvolle, ins Lila gehende Lackierung.

Die erste Generation Mazda6 kam 2002 sukzessive in den Handel, mit diesem Auto manövrierten sich die Japaner wieder aus der Krise. Im Bild die Performance-Version MPS (2005 bis 2007) mit 2,3-Liter-Turbo, 260 PS und Allradantrieb. Foto: Mazda

Das Jubiläumsmodell bedarf kurzer Erläuterung. Vor 20, bald 21 Jahren löste der 6er den 626 ab. Der agierte zuletzt ganz glücklos und war mit ein Ausdruck jener Krise, in die sich die davor extrem erfolgsverwöhnten Hiroshima-Sans manövriert hatten. Das Auftauchen des ersten Mazda6, mit feschem Design à la Alfa 156 (Walter de Silva!), stand für die Trendwende, ab da ging’s wieder bergauf.

Der aktuelle 6er Kombi macht aus jedem Blickwinkel (und vor der imposanten Kulisse der Hohen Tatra) eine gute Figur. Ewig schade, dass die Kombis sterben, auch vom Mazda ist kein Nachfolger mehr geplant. Foto: Stockinger

Und heute? Sehen wir uns den Testwagen genauer an. 194 PS, ein 2,5-Liter-Vierzylinder mit Zylinderabschaltung, kombiniert mit einer 6-Gang-Automatik, und was soll man sagen: Das. Ist. Ein. Extrem. Ausgereiftes. Fahrzeug.

Das Fahrwerk ist straff, aber auch (anders als beim CX-60) komfortabel. "Sport Combi" ist nicht geflunkert: Er lässt sich flott fahren – und ist ein wunderbarer Langstreckenkombi. Was auch an den Sitzen liegt, für die es Heizung und Kühlung gibt, Letzteres dankbar angenommen in der 30-Grad-und-mehr-Zone im Zipser Land, das wir mit dem 6er bereisten, nochmals Hochachtung an Meister Paul von Leutschau, auch auf der Hohen Tatra und drüben in Mähren war es nicht viel kühler.

Farben und Materialauswahl gehören zum Jubiläumsmodell "20th Anniversary". Foto: Stockinger

Die hellbraunen Sitzbezüge sind übrigens aus Nappaleder, in demselben Material und gleichen Farbton sind auch die Türverkleidungen oben und der Frontbereich quer gehalten. Das zählt zum Ausstattungsumfang der 20er-Jubiläumsausgabe, so wie die Lederprägung in den Kopfstützen.

Zweckgewidmet dem Grundgedanken aktiven Fahrens ist der Umstand, dass man den Lenkeingriff zügig deaktivieren und den Tempomaten von adaptiv auf fix umstellen kann. Die Lenkung ist präzise und viel direkter übersetzt als im CX-60, den Frontantrieb merkst du kaum, die Automatik schaltet und waltet sanft, könnte dies aber etwas zügiger tun, da merkt man am ehesten, dass es sich nicht mehr um die allerjüngste technisches Entwicklung handelt.

Der tiefe Kofferraum schluckt problemlos die Reiseutensilien einer mehrköpfigen Gruppe. Foto: Stockinger

Unter den rar werdenden Kombis ist das jedenfalls einer der feschesten, bei der Kernkompetenz "praktisch" steht er hinter keinem zurück. Dass man die Rücksitze durch Ziehen an einem Hebel links und/oder rechts vom Kofferraum aus umlegen kann ("Karakuri"), ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr, aber ungebrochen hilfreich. Das Zeugs unserer Reisegruppe steckte der Wagen locker weg, die Laderaumhöhe ist zwar geringer, der Kofferraum aber tiefer als beim CX-60 – bei dem es hinten indes mehr Beinfreiheit gäbe.

Empfehlung? Zugreifen, solange es geht. Denn mit dem Ende der jetzigen Generation läuft der Mazda6 in unseren Landen aus, und damit auch dieser großartige Kombi. Die 4x4-Variante wurde bereits ein Streichungsopfer, wegen zu geringer Nachfrage. Da haben die Tiroler Hüttenwirte aber nachhaltig versagt. (Andreas Stockinger, 13.10.2023)