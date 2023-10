Manche Arbeitsplätze müssen leer bleiben, auch trotz Fachkräftemangel. APA/AFP/STEFANI REYNOLDS

Bauwirtschaft und Industrie bauen seit Monaten Personal ab. Beide Branchen befinden sich in Schrumpfung. Parallel berichten viele Medien noch immer über "Arbeitskräftemangel". Wie passt das zusammen? Die großen Pensionierungswellen stehen überall bevor, die Babyboomer sind pensionsreif. Gleichzeitig sind Unternehmen vorsichtig geworden im Recruiting, stehen bei Neueinstellungen auf der Bremse. Auch ein Widerspruch. Wurde nicht vor einigen Monaten der "Arbeitnehmermarkt" ausgerufen, also eine Jobwelt, in der Kandidatinnen und Kandidaten wählen können, statt dass Arbeitgeber Daumen rauf oder runter machen? Weil, so die Erklärung, weniger Nachwuchs da ist und trotz Automatisierung in den kommenden Jahren Menschen mit ihren Fähigkeiten benötigt werden?

Wir sind in einer Jobwelt gelandet, in der beides stimmt, in der scheinbar Gegensätzliches gleichzeitig nebeneinander besteht. Aufbau und Abbau, roter Teppich und rote Karte. Es gilt eben nicht alles für alle, wie gerne suggeriert wird. Schon gar nicht die schöne neue Arbeitswelt, vor allem dann nicht, wenn es enger wird.

Vielfach knappere Budgets

Denn eine Konstante gibt es: Unternehmen sind keine mildtätigen Philanthropen, sie sind auch keine Personalsammelstellen, die weiter Gehälter ausgeben, auch wenn die Empfänger an diesem Punkt der Zykluskurve gerade nicht benötigt werden. Auch wenn das Wording der Arbeitgeber von neuer Flexibilität, vom Menschen im Mittelpunkt und vom großen Anliegen der Unterstützung für eine Vereinbarkeit von Arbeit und Leben weiter der Sound bleibt: Hinter diesen Kulissen gibt es jetzt vielfach knappere Budgets, Streichungen dort und da, schon ein härteres Regime mancherorts.

Auch wenn Jobportale sehr gerne mit Umfragen zur enorm hohen Wechselbereitschaft für ihr Geschäft werben: Auch aufseiten der Arbeitenden schleichen sich Zweifel am Gold der neuen Arbeitswelt in Zeiten der Rezession ein, zu Recht. Auch hier mischen sich zu süßen neuen Früchten ein paar saure Gurken – klar, die Inflation bleibt hoch, mit Jobhinschmeißen lässt sich der Lebensstandard nicht absichern. Das ist auch ein Test für Arbeitgeber: Wo lasse ich den Budget-Rasenmäher nicht los? (Karin Bauer, 17.10.2023)