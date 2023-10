Vor einigen Monaten machte ein Gerücht die Runde, das für einiges Aufsehen sorgte: Googles Pixel 8 soll einen Desktop-Modus à la Samsungs DeX erhalten. Tatsächlich belegten bereits damals diverse Einträge im Android-Code, dass das Unternehmen aktiv an so einem Feature arbeitet. Und doch: Bei den seit kurzem erhältlichen Geräten ist davon nichts zu bemerken, wie auch in unserem ausführlichen Test von Pixel 8 und Pixel 8 Pro angemerkt wurde. Warum das so ist, erklärt Android-Experte Mishaal Rahman in einem Artikel für "Android Authority".

Streichung

Google hatte ursprünglich einige Features für das Pixel 8 geplant, die schließlich nicht ausgeliefert wurden. Das lässt sich wiederum aus Einträgen im Quellcode schließen, Ende Juni wurde der Support für die Videoausgabe via USB-C und dem "Displayport Alternate Mode" demnach aus der Software entfernt.

Das Pixel 8 Pro ist Googles bisher stärkstes Smartphone. Proschofsky / STANDARD

Eine Begründung dafür findet sich im Code nicht, es ist aber davon auszugehen, dass Google schlicht mit dem Fortschritt der eigenen Software noch nicht zufrieden war. Unklar bleibt, ob sich der Displayport-Support mit einer Modifikation der Android-Software aktivieren lässt. Oder ob Google gar dieses Feature via Update nachreichen kann.

Viele bunte Pixel

Ein weiteres fehlendes Feature: Google hat offenbar auch mit der Unterstützung von 8K-Videos (mit 30 Bildern pro Sekunde) experimentiert. Schlussendlich hat man sich aber gegen die Auslieferung dieses Features entschieden. Dass die Hardware im Pixel 8 das theoretisch beherrscht, war bereits bekannt. Auch diese Funktion wurde im Juni deaktiviert, das allerdings mit dem Hinweis, dass man daran weiter arbeiten will – und zwar wiederum auf Basis der Pixel-8-Hardware.

Irgendwann scheint Google auch an einem Super-Slow-Motion-Modus für seine Geräte gearbeitet zu haben, bis zu 480 Bilder pro Sekunde bei 720p hätten damit möglich sein sollen. Dieses Feature wurde aber offenbar bereits recht früh in der Entwicklungsphase wieder gestrichen.

Ask Me Anything

Unterdessen fand am Donnerstag eine "Ask Me Anything"-Sitzung mit Android-Entwicklungschef Dave Burke sowie dem ehemaligen "Verge"-Journalisten Dieter Bohn, der mittlerweile bei Google in der Produktabteilung arbeitet, statt. In dieser gab es ebenfalls einige interessante Details zu zunächst erwarteten, aber bisher nicht verfügbaren Features.

So betonte etwa Burke, dass man weiter am Support für die Nutzung von Satellitenverbindungen für die Notfallkommunikation arbeite. In Android 14 wurde bereits die Grundlage dafür geschaffen, was die Auslieferung mit dem Pixel 8 verhinderte, ließ er aber offen. Eventuell dürfte es hier mehr um den Abschluss von Partnerschaften für ein solches Netzwerk denn um technische Gründe gehen.

Und dann versprach Burke noch ein weiteres Features für das Pixel 8 – soll dieses doch mit einem späteren Update Support für verlustfreie Audio-Übertragung via USB-C-Anschluss erhalten. Auch andere OEMs werden das wohl nachreichen, betont der Android-Entwicklungschef.

Wer suchet ...

Auch zur Frage, was eigentlich aus den Plänen für ein besseres "Find My"-Netzwerk ähnlich zu jenem von Apple geworden ist, liefert Burke ein interessantes Detail. Das stehe weiter auf dem Plan, man habe den Start aber absichtlich verschoben. Und zwar, weil man darauf warten will, bis Apple den Schutz vor "unerwünschten Trackern" bei seinen Geräten implementiert hat.

Die beiden Unternehmen hatten sich vor einigen Monaten auf einen gemeinsamen Standard geeinigt, um Stalking über Bluetooth-Tracker zu verhindern. Apple hat aber bisher kein entsprechendes Update ausgeliefert. Insofern könnte das Android-Netzwerk genutzt werden, um iPhone-User unbemerkt zu verfolgen – und das will Google offenbar nicht riskieren. Unter Android selbst soll diese Schutzfunktion bis Ende des Jahres auf mehr als drei Milliarden Geräten erhältlich sein, bei vielen aktuellen Geräten ist sie jetzt schon zu finden – darunter natürlich bei den Pixel-Smartphones.

Photo Spheres baba

Unterdessen macht die Runde, was selbst vielen Testerinnen und Testern nicht aufgefallen ist. Das Pixel 8 streicht ein Kamera-Feature, das die Google-Geräte seit dem Nexus 4 begleitet. Die Möglichkeit, "Photo Spheres" – also 360-Grad-Panoramaufnahmen – zu erstellen, wurde nämlich gestrichen. (Andreas Proschofsky, 13.10.2023)