Eine SPÖ-Bezirksorganisiation will, dass selbst bei schweren Verbrechen die Staatsbürgerschaft nicht entzogen werden darf

In der SPÖ wird das Migrationsthema den kommenden Parteitag beschäftigen. Dabei dürften die Positionen wieder einmal auseinandergehen. Regine Hendrich

Vor dem Bundesparteitag der SPÖ am 11. und 12. November hat die Bezirksorganisation Alsergund zwei Anträge eingebracht, die gegen das bestehende Positionspapier "Flucht – Asyl – Migration – Integration" gerichtet sind, wie der "Kurier" berichtet. In den Anträgen wird gefordert, dass die Staatsbürgerschaft auch nach schweren Verbrechen nicht aberkannt werden darf. Begründet wird das damit, dass die Staatsbürgerschaft "als Recht statt als Privileg zu begreifen" sei. Man wolle keine zwei Klassen der Staatsbürgerschaften, also dass ein Teil der Gesellschaft die Staatsbürgerschaft nur "bis auf Widerruf" erhalte.

Doppelstaatsbürgerschaft und Ministerklage

Der zweite Antrag der SPÖ Alsergrund behandelt das Recht auf Staatsbürgerschaft, wenn man in Österreich aufgewachsen ist, und behandelt auch Doppelstaatsbürgerschaften. "Der große und wachsende Anteil der ÖsterreicherInnen ohne österreichische Staatsbürgerschaft stellt den Anspruch Österreichs, eine Demokratie zu sein, ernsthaft infrage", heißt es im Antrag, und: "Alle langfristig ansässigen und aufenthaltsberechtigten Minderjährigen sowie jene Erwachsenen, die hier aufgewachsen sind, müssen einen Rechtsanspruch auf die Staatsbürgerschaft ohne weitere Voraussetzungen und Bedingungen haben. Es soll nicht erforderlich sein, andere Staatsangehörigkeiten aufzugeben."

Die SPÖ Wien fordert indes in einem eigenen Antrag, dass Menschen aus Afghanistan in Österreich aufgenommen werden müssen und nicht mehr abgeschoben werden dürfen. Würde das weiter geschehen, "soll der SPÖ-Nationalratsklub die Möglichkeit einer Ministerklage prüfen" und notfalls mit anderen Parteien dafür Mehrheiten finden.

Erste Reaktionen

Am Freitag Nachmittag reagierten weitere Politiker auf diese Anträge. Direkt aus der SPÖ meldet sich die Leiterin der Antragskommission und stellvertretende Klubobfrau Julia Herr: "Ich gehe nicht davon aus, dass die Antragskommission die Annahme empfehlen wird. Die Inhalte der Anträge gehen weit über die bestehende Beschlusslage der SPÖ zu diesen Themen hinaus, deshalb braucht es dazu noch eine weitere interne Diskussion. Zudem liegen unsere inhaltlichen Schwerpunkte bei diesem Parteitag woanders, nämlich allen voran beim Thema Teuerung."

Aus der Regierung erklärt Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP): "Ich kann zu den Vorschlägen, die wieder aus der SPÖ Wien zur Staatsbürgerschaft kommen, nur den Kopf schütteln. Die SPÖ denkt jetzt offenbar auch an einen Ausbürgerungsstopp für Schwerverbrecher. Ich kann mich hier nur wiederholen: Das wird es mit uns nicht geben. Die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut und darf nicht verschenkt werden. Wer nach Österreich kommt und dann schwere Verbrechen begeht, soll das Land auch wieder verlassen müssen."

Gegenposition aus dem Burgenland

Für Diskussionsstoff werden die Anträge nicht nur deswegen sorgen, weil sie dem bestehenden Positionspapier der Roten widersprechen, das die Landeshauptleute Hans Peter Doskozil (Burgenland) und Peter Kaiser (Kärnten) 2018 ausgearbeitet haben. Sondern auch, weil im gleichen Moment die SPÖ Burgenland quasi in die Gegenrichtung arbeitet. Dort stellt nämlich SPÖ-Klubobmann Roland Fürst Innenminister Gerhard Karner ein Ultimatum: "ÖVP-Innenminister Karner hat bis Ende Oktober Zeit, einen konkreten Plan zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und Eindämmung der Asylzahlen vorzulegen, sonst werden wir alle politischen und rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um den Minister zum Handeln zu zwingen!"

Grund dafür sei, dass vergangene Woche im Burgenland 1.545 Menschen aufgegriffen und 29 Schlepper verhaftet wurden – ein Höchststand heuer, wie Fürst sagt, der es nur als eine Frage der Zeit ansieht, bis wieder etwas Dramatisches passiere. "Mittlerweile gibt es einen regelrechten Taxidienst an der Grenze, wo Flüchtlinge abgeholt werden, wie Augenzeugen berichten", erklärt er und sieht die Bevölkerung "verzweifelt, verunsichert und frustriert". (Guido Gluschitsch, 13.10.2023)