Jetzt halten wir, mit oder ohne Nasenklammer, bitte einmal alle die Luft an. Es werden, sogar in absehbarer Zeit, noch ganz andere Wahlen über Österreich kommen, und dann wird man sich noch ganz anders darüber wundern, was alles möglich ist. Dagegen ist es kaum erstaunlich, dass Österreichs Fußballer bei der Gala in der Wiener Stadthalle als "Team des Jahres 2023" ausgezeichnet wurden. Im Gegenteil: Es hat eine gewisse Logik.

Fußball ist die populärste, gewinnträchtigste, tollste Sportart auf der Welt. Es ist den Fußballern, auch den österreichischen, nicht vorzuwerfen, dass sie Millionäre sind, sie können rein gar nichts dafür, der Markt hat das geregelt. Wo Kröten sind, kriechen Kröten zu. Und wieso sollten diese Millionäre, nur weil sie Millionäre sind, um einen Titel umfallen, der ihnen vielleicht auch sehr viel bedeutet und wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleiben wird?

Als die Mitglieder von Sports Media Austria, also die Sportjournalist:innen und Sportfotograf:innen des Landes, zur Urne schritten, hatte es ganz danach ausgesehen, als könnte das ÖFB-Team ungeschlagen durch dieses Jahr kommen. Auf einem 2:1 gegen Estland und einem 1:1 gegen Moldawien wollen wir nicht lange herumreiten, sondern eher die zwei Siege gegen Schweden hervorheben.

Erfolge gegen diese zumindest frühere Fußballgroßmacht kommen wirklich nicht jedes Jahr vor, sondern eben auch nur dann, wenn Österreich und Schweden zusammengelost werden. Dagegen verblassen dann selbst historische WM-Goldmedaillen wie jene der Alexandri-Schwestern im Synchronschwimmen.

Ganz oder zumindest halb im Ernst: In Österreich gibt es ungefähr 200.000 gemeldete Fußballerinnen und Fußballer, gut die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. Synchronschwimmerinnen? Immerhin circa 150 – wobei die Frauen- und Mädchenquote deutlich höher ist als im Fußball.

Vor allem aber ist unter den Mitgliedern von Sports Media Austria die Fußballerquote viel höher als die Synchronschwimmerinnenquote. Und auch wenn Bauer nicht gleich Bauer ist: Was er nicht kennt, das wählt er nicht.