Innenminister Gerald Darmanin bestätigte den Angriff. AFP/POOL/BERTRAND GUAY

Arras – Bei einem Messerangriff an einer Schule im nordfranzösischen Arras ist am Freitag ein Lehrer getötet worden. Zwei Personen wurden verletzt. Innenminister Gérald Darmanin bestätigte via X einen Polizeieinsatz am Lycée Gambetta.

Nach Informationen des Nachrichtensenders BFMTV hatte der Angreifer "Allahu akbar" gerufen. Er sei festgenommen worden. Es handle sich um einen ehemaligen Schüler des Gymnasiums. Auch sein Bruder sei festgenommen worden.

Laut Polizei kein Zusammenhang mit Krieg in Nahost

Bei dem getöteten Mann handle es sich um einen Französischlehrer. Ein Sportlehrer sei leicht verletzt worden, ein Sicherheitsbediensteter schwer. Staatspräsident Emmanuel Macron wird vor Ort erwartet.

"Europe 1" berichtete, der Angreifer habe tschetschenische Wurzeln und habe sich auf einer Watchlist mit Personen befunden, die wegen radikalislamistischer Aktivitäten als Sicherheitsrisiko eingestuft werden. Nach Angaben der Polizei deutet nichts auf einen Zusammenhang mit dem aktuellen Krieg in Israel hin. (red, 13.10.2023)