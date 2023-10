Ab 2024 muss jedes Unternehmen in Österreich einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen. Was muss dafür alles angegeben werden?

Gastbeitrag von Charlotte Eblinger-Mitterlechner und Teresa Bieler-Stütz

Auch der Gender-Pay-Gap und das Risikomanagement für Klimaprobleme müssen im Nachhaltigkeitsbericht festgehalten sein. Getty Images/iStockphoto

ESG kann viel. ESG polarisiert. ESG ist Chance und Bürde. Und ESG gibt klare Leitlinien in der Organisationsentwicklung vor. ESG steht für Environmental, Social und Governance und bezeichnet die Nachhaltigkeit eines Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Die EU zeigt seit Jahren einen klaren Trend in ihrer Gesetzgebung. Sie stellt Klimaschutz und das Wohlbefinden der Menschen in den Vordergrund. 2019 wurde zum European Green Deal auch die Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern erlassen, 2022 die Richtlinie für transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen. Ab 2024 gilt die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. In den nächsten drei Jahren sind die Mitgliedsländer aufgefordert, Maßnahmen zur Reduktion des Gender-Pay-Gaps umzusetzen.

Dorthin segelt also das Schiff. Unternehmer und Unternehmerinnen werden bei der Ausgestaltung ihrer Unternehmenskultur und ihrer Angebote an Mitarbeitende weniger Freiheiten haben oder sich auf jeden Fall legitimieren müssen. Mit der verpflichtenden Abgabe von Nachhaltigkeitsberichten wird für jede und jeden potenziellen Mitarbeiter, Kunden oder Investor nachlesbar sein, wie nachhaltig agiert wird. Besonders im Fokus dieser Berichte steht die Transparenz der Organisation selbst. Dabei sind Ziele zu beschreiben, wie sich die Organisation selbst sieht, wo sie hinwill und was sie für die Mitarbeitenden tut.

Nachhaltige Organisationsentwicklung

Organisationsentwicklung ist ein klassischer Bereich der strategischen Unternehmensführung. Dabei versucht das Unternehmen, sich an die Veränderungen und Anforderungen seiner Umwelt anzupassen und seine Leistungsfähigkeit zu verbessern. Es geht hier nicht nur um technische oder finanzielle Aspekte, sondern auch um soziale, kulturelle und ethische Fragen, die das Wohlergehen der Menschen und des Planeten betreffen.

Organisationsentwicklung durch ESG bedeutet also, dass Unternehmen ihre Strategien, Prozesse und Kulturen so gestalten, dass sie nachhaltig wirtschaften und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt leisten. Dabei können sie auch von Wettbewerbsvorteilen profitieren, zum Beispiel einer höheren Kundenloyalität, einer besseren Reputation, einer geringeren Abhängigkeit von knappen Ressourcen oder einer höheren Innovationsfähigkeit.

Es muss also umstrukturiert werden. In Unternehmen sind viele Bereiche, Abläufe und Prozesse betroffen, um die sich altbewährt die Organisationsentwicklung kümmert. Nun werden Chief Sustainability Officer als Leitende des Nachhaltigkeitsmanagements gesucht und eingestellt.

Wie nachhaltige HR aussehen kann

Und das Nachhaltigkeitsmanagement sollte eng mit Personalabteilung zusammenarbeiten, um eine gemeinsame nachhaltige Personalstrategie zu erstellen. In manchen Unternehmen wird es auch Sinn machen, dass aus HR eine Personal- und Nachhaltigkeitsabteilung wird und sich damit als echter strategischer Partner in der Geschäftsführung etabliert.

Sustainable HR, die strategische Belegschaftsnachhaltigkeit, verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf Vielfalt und Inklusion, Wohlbefinden, Mitarbeitersicherheit und faire Bezahlung. Die Vorteile eines nachhaltigen Personalmanagements liegen auf der Hand: eine verbesserte Mitarbeiterbindung und -produktivität, reduzierte Kosten für Mitarbeiterfluktuation und Krankheitstage sowie eine verbesserte Reputation als attraktiver Arbeitgeber. Zur Integration der strategischen Belegschaftsnachhaltigkeit wird unter anderem Folgendes vorgeschlagen:

Wie beginnen?

Sich auf der Einhaltung bestehender Arbeitssicherheitsanforderung und Arbeitsgesetze auszuruhen wird in Zukunft also nicht mehr ausreichen. Sustainable HR wird bald keine Option mehr sein, sondern eine Notwendigkeit für Unternehmen, die in Zukunft erfolgreich sein wollen. Unternehmen, die sich auf strategische Belegschaftsnachhaltigkeit ausrichten, sind besser in der Lage, Talente zu gewinnen und zu binden, ihre Kosten zu senken und ihre Reputation zu verbessern.

Die neuen, detaillierten CSRD-Berichtsanforderungen der Europäischen Union weisen den Weg. Dafür lassen Sie sich am besten von externen Expertinnen und Experten beraten, stellen Sie eine oder einen Sustainabiliy-Manager ein oder lassen Sie HR den Prozess der strategischen Organisationsentwicklung starten. (Bieler-Stütz, Eblinger, Mitterlechner, DATUM)