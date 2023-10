Ihr Einsatz für die Sache der Palästinenser und die Boykottkampagne gegen Israel (BDS) hat für Nicole Schöndorfer jetzt Konsequenzen. Sie nahm etwa auch an der untersagten Pro-Palästina-Demo am Mittwoch in Wien teil. "Aufgrund der Ereignisse in den vergangenen Tagen haben wir uns dazu entschieden, den Podcast 'Darf sie das?' mit Nicole Schöndorfer von den relevanten Plattformen zu entfernen", schreibt Daniel Roßmann, er ist Geschäftsführer der Podcastwerkstatt auf X (vormals Twitter).

Der Podcast mit Schöndorfer zu feministischen Themen wurde 2019 gestartet und laut Roßmann mehr als zwei Millionen Mal downgeloadet. "Jedoch sind wir der Meinung, dass man den Inhalt nicht von der Autorin trennen kann. Wir lehnen jede Form von Antisemitismus ab", heißt es in Roßmanns Tweet weiter.

Die Reaktion auf diese Löschung sind gemischt. "Finde ich problematisch. Soll man das publizistische Werk eines Menschen löschen, weil er sich später radikalisierte?", fragt etwa "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk auf X.

Im Mai 2022 hat die Zeitschrift "Tagebuch" ein Podcastprojekt mit Schöndorfer nach Protest der Jüdischen österreichischen Hochschüler:innen (JöH) gestoppt, DER STANDARD berichtete. Das "Tagebuch" würde antisemitischer Agitation eine Plattform bieten, so der Vorwurf damals. (red, 13.10.2023)