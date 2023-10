Die Etat-Mediennews vor dem Wochenende im Überblick:

ORF nicht so einfach zurechtzustutzen Mit dem neuen ORF-Erkenntnis verlangt der Verfassungsgerichtshof, dass die Republik für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk sorgt, ihn ausreichend finanziert und seinen Auftrag gewährleistet, schreibt der renommierte Rundfunkrechtler Hans Peter Lehofer.

3,5 Millionen Stunden auf derStandard.at Die neue ÖWA für September mit den Nutzungsdaten für österreichische Newsportale - der Exxpress weist auf eigenen Wunsch nicht aus.

Weg ist nicht sein Ziel Othmar Karas sagt in der "ZiB 2" nicht viel Konkretes über seine Pläne, wo er jetzt nicht bei der EU-Wahl kandidiert. Nur soviel ist sicher: Er will "alles tun, um die FPÖ in Regierung zu verhindern". Ein TV-Tagebuch.

FPÖ lud parteinahe "Alternativmedien" in ihren Parlamentsklub ein - etwa Rechtsaußen-Aktivist Stefan Magnet von "Auf 1", der über "Zensur" und "Systempolitiker" referierte.

Podcast mit Nicole Schöndorfer entfernt Daniel Roßmann, Geschäftsführer der Podcastwerkstatt: "Kann Inhalt nicht von der Autorin trennen. Wir lehnen jede Form von Antisemitismus ab"

Möglicherweise vergiftet wurde die russische TV-Journalistin und Kriegsgegnerin Owsjannikowa. Erste Ermittlungen und Überprüfungen der Kriminalpolizei sind im Gange.

Mitdiskutieren bei "Zur Sache": Israel nach dem Terror-Angriff - das STANDARD-Forum zur Freitagsdebatte auf ORF 3.

Jean-Claude Van Damme Doku auf Arte: Spagat zwischen Ballett und Karate - Natascha Ickert verfolgte den Weg des ehemaligen Spargeltarzans fürs TV-Tagebuch.

"Weiber, Oida" im "Forsthaus Rampensau" – mit A-Promis, A wie ATV: Astrid Ebenführer hat den Einzug ins "Forsthaus" für das TV-Tagebuch gesehen.

Heidi und Leni Klums neue Wäsche, Kardashians Hosen-Gate in "Bild", , "Princess Charming" unbekleidet im "Playboy" - die neue Rampenschau über Promis und Medien.

Ein - trotz der Weltenläufe - gutes Wochenende!