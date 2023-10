Wien – Beflügelt durch seinen 70. Geburtstag, den er im Februar feierte, hebt der Nachtfalke wieder ab: Hans Krankl, der ewige Goleador und Musiker, schlüpft 25 Jahre nach seiner letzten Sendung wieder in die Rolle des "Nachtfalken", um auf Radio Wien seine Musikperlen zu präsentieren. "Ich freue mich riesig, dass es die Sendung wieder gibt", sagt Krankl im Gespräch mit dem STANDARD. "Die Leute reden mich auf der Straße an und sagen: Super, dass der Nachtfalke wiederkommt."

"Keine Nervosität"

Dass der "Nachtfalke", das war Hans Krankl von 1996 bis 1998, wiederkommt, ist Radio Wien zu verdanken. Die revitalisierte Sendung steht künftig einmal pro Monat auf dem Programm – erstmals an diesem Montag von 20 bis 21 Uhr. Obwohl die Vorfreude groß ist, hält sich das Lampenfieber nicht nur in Grenzen, es ist gar nicht vorhanden, sagt Krankl: "Nein, ich habe keine Nervosität." Krankl hat schon größere Bühnen bespielt. Und wer ein Rampenschwein ist, wird schnell wieder zum "Nachtfalken".

Krankl will ein Potpourri servieren, eine Art Best-of seines musikalischen Lebens. "Von Soul, Jazz, Blues, Heavy Metal, Hard Rock, Rock – alles, was es gibt, und das bunt gemischt." Zu hören ist die Musik, mit der er in Wien-Mariahilf aufgewachsen ist. Aktuelle Sachen werden wenige dabei sein, verrät er: "Hits von jetzt versuche ich auszulassen. Wenn mir einer ganz gut gefällt, vielleicht, aber ich glaube nicht." Taylor Swift oder Ed Sheeran erwartet sich ohnehin niemand.

Der Komponist

Die Auswahl der Lieder gleicht einem Tetris-Spiel, das sich nach Stimmigkeit sehnt: "Ich höre mir zu Hause die Nummern an, die ich gerne spielen möchte, und erinnere mich an das eine oder andere Lied, dann gebe ich es in die Liste rein, tausche es wieder aus." Wie viel Zeit er dafür investieren muss, kann Krankl nicht sagen, er zählt die Stunden nicht. Nur so viel: "Das ist bei mir viel Arbeit, aber eine schöne Arbeit."

Krankl hat mittlerweile "fünf bis sechs Sendungen" mit seinen Liedern fertig, erzählt er: "Ich bastle ständig daran." Es scheint, als kommt er auf Sendung, um für längere Zeit zu bleiben. Seinen Job als Sky-Fußballexperte muss er dafür wohl nicht an den Nagel hängen. Radio-Wien-Musikexperte Tommy Vitera flankiert Krankl und unterstützt ihn redaktionell, wie bereits vor 25 Jahren. "Wir gehen die Texte gemeinsam durch, dann machen wir die Sendung."

Ein Zimmer voller Musik

Für die Lieder oder "Nummern", wie Krankl zu sagen pflegt, greift der 69-fache Teamspieler (34 Tore) auf einen privaten Fundus zurück, der sich hören lassen kann. Seine Platten- und CD-Sammlung umfasst "viele tausende" Alben, ein ganzes Zimmer sei voll damit. Chaos bricht dennoch nicht aus: "Ich habe immer den Überblick. Ich weiß genau, wo welche CD und welche Platte steht."

Keine eigenen Lieder

Seine eigene Musikkarriere baute Krank bereits während seiner Zeit als Fußballer auf. Sie begann im Jahr 1974 mit den Singles Ohne Ball’n und ohne Netz und Vor, vor noch ein Tor ... Mit dem Lied Lonely Boy katapultierte er sich 1986 auf Platz zwei der österreichischen Hitparade. Ein Ende als Musiker ist nicht in Sicht. Mit der Coverband Monti Beton kommt er auf "zehn bis 20" Auftritte pro Jahr: "Das macht mir großen Spaß, wir haben verschiedene Programme entwickelt, die wir spielen." Die Palette reicht von Best of Austropop bis zur Schlagernacht, wo Krankl mit seinen Kollegen die Lieder von Allzeitgrößen der Szene wie Peter Alexander, Udo Jürgens und Roy Black singt. Die Unterhaltung kommt dabei nicht zu kurz.

Seine eigenen Lieder werde er als "Nachtfalke" aber nicht spielen, sagt Krankl: "Nein, da sind nur die Großen der Welt und keine Lieder von mir dabei." Sein Lieblingssong der letzten zehn Jahre ist übrigens Waterloo Sunset von den Kinks.

Und die Frage, ob er oder Herbert Prohaska der bessere Musiker ist, beantwortet er diplomatisch: "Wir sind beide gleich gut, wir sind super Musiker – mit Freude und mit Herz."

