Bier und Wein sind die beliebtesten alkoholischen Getränke mit einer langen Tradition. Der Klimawandel erfordert ein Umdenken. Mark Wagoner Productions/Getty Images/iStockphoto

Wie sehen perfekte Bedingungen für Wein aus? Nicht nur beim Trinken, sondern auch beim Anbau spielt freilich die Sorte eine wichtige Rolle, und welche Umstände zum besten Wein führen, wird seit langem ausgetüftelt. Einen neuen Beitrag zur idealen Witterung liefert die Wissenschaft: Der Ökologe Andrew Wood von der Universität Oxford ging mit Kolleginnen und Kollegen Wetter und Klima in der großen französischen Weinbauregion Bordeaux auf den Grund. Sie glichen monatliche Klimadaten aus den 1950er-Jahren bis heute mit der Qualität der Weine ab, wie sie von Fachleuten in ähnlicher Weise bewertet wurde.

Dabei wurden nicht nur die warmen Monate berücksichtigt, sondern das komplette Jahr über – immerhin können widrige Bedingungen im Winter für die Weinreben ebenfalls zu schlechterem Wein beitragen. Bordeaux bot für die Studie einen guten Rahmen, weil die Qualität des Weines lange dokumentiert sei und nicht künstlich bewässert werde, wie das Forschungsteam mitteilt. Daher ist der Zusammenhang zu den Wetterbedingungen eines Jahres enger.

Den Ergebnissen zufolge wirken sich Temperatur und Regen tatsächlich das ganze Jahr über auf die Ernte und den Geschmack der Trauben aus. Was einen guten Jahrgang ausmacht, sind laut der Studie ein warm-feuchter Frühling, ein heiß-trockener Sommer, ein kühl-trockener Herbst und schließlich ein kühl-feuchter Winter.

Geschmackstrends

Im 70-jährigen Zeitraum habe sich die Qualität in Bordeaux generell verbessert. Das könne auch mit dem Klimawandel zu tun haben, der entsprechende Bedingungen dort eher gefördert habe, sagt Erstautor Wood: "Und mit dem Klimawandel sehen wir eine weltweite Tendenz, dass mehr Wärme mit kräftigeren Weinen verbunden ist." Und diese kräftigen Weine, die eher süßer und weniger sauer sind und intensivere Aromen haben, werden offenbar bevorzugt. Ein Trend, bei dem nicht ganz klar sei, ob er "vom Geschmack von Weinkritikern oder der allgemeinen Bevölkerung angetrieben" werde.

Weinbauern passen sich an, unter anderem mit Photovoltaikanlagen im Weinberg in der Region Bordeaux. Welche Klimabedingungen dort den besten Wein produzieren, hat ein Forschungsteam untersucht. AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Doch der Klimawandel hat auch in diesem Bereich nicht nur vorteilhafte Folgen. Zwar könne die Weinqualität in der Region steigen, dies hänge aber auch stark davon ab, ob die Weinberge ausreichend Wasser zur Verfügung haben. Denn Wasser ist ein limitierender Faktor für Szenarien mit besonders hohen Temperaturen. "Wenn Pflanzen nicht genug davon bekommen, überleben sie nicht", betont Wood.

Das hat sich schon in verschiedenen Anbaugebieten als Problem abgezeichnet. Studien zufolge hätte eine globale Erwärmung von durchschnittlich unter zwei Grad, die zunehmend unwahrscheinlicher wird, zur Folge, dass die Fläche der Anbaugebiete mit traditionellen Weinreben um mehr als die Hälfte zurückgeht. Auch die Erträge sinken. In heißen Jahren werden Trauben oft früher geerntet, damit sie nicht zu süß werden.

Manche Trauben sind anfälliger als andere, Schwierigkeiten hat etwa die Rebsorte Merlot. Trauben wie die Grenache, die für wärmere Regionen typisch sind, werden zunehmend in kühleren Gebieten angebaut. Winzerinnen und Winzern wird empfohlen, auf klimaresistente Sorten zu setzen. Einige versuchen, durch natürliche Bodenbegrünung ein zu starkes Austrocknen der Böden zu verhindern. Und künstliche Bewässerung wird mehr und mehr in jenen Gebieten zum Thema, die diesen Eingriff bisher vermieden haben.

Bier gewinnt – auf dem Markt

Die Ergebnisse der Bordeaux-Studie lassen sich dem Forschungsteam zufolge auch auf andere Weinregionen übertragen. Hier kommt es aber wiederum auf die Sorte an. Der für Österreich besonders wichtige Grüne Veltliner hat es durch die höheren Temperaturen immer schwerer, auch hier steigen Zucker- und Alkoholgehalt, was entgegen der Studie zum Qualitätstrend nicht immer gewünscht ist. In Niederösterreich könnten durch die Klimaveränderungen in 20 Jahren vorrangig Rotweine angebaut werden, auch andere Weinbauregionen müssen sich auf den Wandel einstellen.

Allerdings sinkt zumindest in Frankreich seit Jahrzehnten stetig der Weinkonsum, insbesondere der von Rotwein. Vor allem junge Menschen geben eher Bier den Vorrang. Doch auch dieses alkoholische Getränk, immerhin das beliebteste auf der Welt und mit einer besonders langen Geschichte ausgestattet, dürfte sich durch den Klimawandel verändern.

Ernterückgang beim Hopfen

Denn die Hitze macht einer aktuellen Studie im Fachjournal "Nature Communications" zufolge ebenfalls der Hopfenpflanze zu schaffen. Das Forschungsteam um Martin Mozny von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften warnt davor, dass dadurch sowohl die Qualität als auch die Quantität von Bier einbüßt. Ausgewertet wurden Daten, die bis ins Jahr 1971 zurückreichen, auch eine Modellrechnung bis ins Jahr 2050 wurde angelegt. In Regionen, die für den Hopfenanbau wichtig sind, wurde bis 2050 ein Ernterückgang um vier bis 18 Prozent berechnet.

Hopfenernte in Deutschland. Veränderte Klimabedingungen wirken sich auch auf den Geschmack des Bieres aus. IMAGO/Steffen Unger

Dabei spielen auch die klimakrisenbedingte Trockenheit und Hitze eine Rolle. Auch diese Pflanze reift früher, wie das Team feststellte, nämlich um 20 Tage. Das zeigt die Analyse von Regionen in Deutschland, Tschechien und Slowenien, die knapp 90 Prozent der Hopfenanbaugebiete berücksichtigt. Zwischen 1970 und 2050 dürfte es in Europa durchschnittlich um 1,4 Grad Celsius wärmer werden, gleichzeitig gibt es um 24 Millimeter weniger Niederschlag.

Teureres Bier

Die knappere Ressource könne dafür sorgen, dass Bier in Zukunft teurer wird (nachdem es zuletzt immer wieder inflationsbedingte Preisanstiege gegeben hat). Gleichzeitig verändert sich die Zusammensetzung des Hopfens, wie die Studie zeigt: Der Gehalt der sogenannten Alpha-Säuren im Hopfen, die zu den Bitterstoffen der Pflanze gehören, dürften den Schätzungen zufolge bis 2050 um 20 bis 31 Prozent zurückgehen. Sie tragen wesentlich zum typischen herben Geschmack bei.

Entsprechend sei es beim Hopfen ebenfalls wichtig, sich an die sich verändernden Bedingungen anzupassen, schreibt das Forschungsteam. "Wenn wir uns nicht anpassen, wird die Rentabilität des Hopfenanbaus in einigen Gebieten gefährdet", sagt Mozny. "Die Folge wird eine geringere Produktion und ein höherer Preis für die Bierbrauer sein." Wenn man die Ernteeinbußen ausgleichen würde, indem eine größere Fläche bepflanzt wird, müssten die Anbauflächen für Hopfen um 20 Prozent wachsen. Das wäre nicht nur wegen der dringend nötigen Renaturierung von landwirtschaftlichen Anbaugebieten eine Herausforderung.

Hopfenpflanzer unterstreichen das Ergebnis der Studie, das sich mit ihren praktischen Erfahrungen decke. Während der Trend des Klimawandels stimme, habe die Forschungsarbeit aber andere wichtige Aspekte nicht berücksichtigt, kritisiert Anton Lutz vom Hopfenforschungszentrum Hüll. Das Sortenspektrum habe sich verändert. Anpassungen haben bereits begonnen, neue Sorten seien "wesentlich klimatoleranter" als ältere, die durch Hitze und Trockenheit "überrollt" wurden. Auch künstliche Bewässerung ist bereits ein wesentliches Element. Wie stark die Schäden ausfallen, hängt aber auch damit zusammen, wie heftig die Klimakrise ausfällt und wie trocken und heiß es künftig wird, wie die Fachleute betonen. (sic, 15.10.2023)