Gerade in Zeiten der Rekordinflation wirken schnelle Kredite oft wie ein verlockendes Angebot. privat

Kundinnen und Kunden der Bank Austria beobachten schon länger, dass ihnen zwischen den relevanten Kontoinformationen in der App auch Werbung für Finanzprodukte – etwa für leicht verfügbare Kredite in Zeiten von Rekordinflation – ausgespielt wird. Diese verlockenden Angebote unterscheiden sich in puncto grafischer Gestaltung kaum erkennbar von den eigenen Kontoständen, was schon bei manchen Leserinnen und Lesern des STANDARD für Unmut gesorgt hat.

Nun haben weitere Kundinnen und Kunden bemerkt, dass sie Werbung für Kredite auch via Pushnachricht auf ihr Handy erhalten. Hier wird entsprechend Unmut geäußert, zumal die Pushfunktion der App unter anderem aktiviert bleiben muss, um Überweisungen via Zwei-Faktor-Authentifizierung freizugeben. Dementsprechend ist davon abzuraten, die Pushs der Banking-App über das Betriebssystem des Smartphones zu blockieren, wie man es bei anderen Apps machen würde, die lästige Werbung per Push verschicken.

Mit Pushnachrichten wie dieser "informiert" die Bank Austria ihre Kundinnen und Kunden. Screenshot

Bei der Bank Austria sieht man dies auf Anfrage des STANDARD übrigens im Interesse der Kundschaft. "Für uns ist sehr wichtig, unsere Kundinnen und Kunden über interessante Neuigkeiten zu informieren, die einerseits z. B. wichtige Informationen zu den Themen Sicherheit oder neue Betrugsmaschen enthalten und andererseits auch über Angebote, die für die Themen Sparen, Investieren oder in Bezug auf Kredite attraktiv sind", heißt es dort: "Insofern stellen diese Informationen einen wichtigen Informationskanal dar, um mit der Bank in einem direkten und schnellen Kontakt zu stehen."

Werbung in Pushnachrichten der Bank Austria deaktivieren

Selbstverständlich kann man diese Nachrichten in den Einstellungen auch deaktivieren, wenn man sie nicht erhalten möchte, heißt es weiter von der Bank Austria. Tatsächlich lässt sich individualisieren, ob man Werbung der Bank Austria auch per Pushnachricht erhalten möchte, wiewohl diese Option nicht einfach zu finden ist. DER STANDARD liefert eine Anleitung.

Hierzu geht man über das Zahnradsymbol in der App in die Einstellungen, wählt dort den Menüpunkt "Benachrichtigungsservice" und anschließend den Punkt "Kundenrelevante Informationen". Hier stehen nun verschiedene Themenbereiche zur Verfügung, über die man sich wahlweise per Pushnachricht oder per E-Mail benachrichtigen lassen kann. Die Werbung fällt unter den letzten Menüpunkt: "Neuigkeiten". Hat man hier den Haken entfernt, gelangt man anschließend über den "Weiter"-Button am unteren Ende des Bildschirms zur Authentifizierung und sollte daraufhin keine Werbe-Pushnachrichten mehr erhalten.

Zu beachten ist auch, dass unter die via Push und andere Kanäle verschickten "Neuigkeiten" nicht nur Werbung fällt, sondern auch andere Formen der Kommunikation. Und dazu gehören diverse sicherheitsrelevante Benachrichtigungen, wie etwa Warnungen vor erhöhtem Aufkommen und Betrugsversuchen.

Werbung in der Bank-Austria-App deaktivieren

Zusätzlich ist es auch möglich, die Werbung zwischen den Kontoständen in der App zu deaktivieren. Dies geschieht ebenfalls in den Einstellungen, nur wählt man diesmal den ersten Menüpunkt "Persönliche Informationen" aus. Unter dem Punkt "Bevorzugte Kommunikationskanäle" kann anschließend mit dem Button "Bearbeiten" den einzelnen Kanälen zugestimmt oder die Zustimmung widerrufen werden. Standardmäßig sind alle Kanäle mit "Ja" aktiviert. Auch hier muss die Änderung anschließend verifiziert werden. Im Versuch des STANDARD war bestehende Werbung noch immer sichtbar, künftige Kampagnen sollten jedoch ausgeblendet werden, versichert die Bank Austria. (Stefan Mey, 13.10.2023)