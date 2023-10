Mit Android 14 hat Google Anfang Oktober eine neue Generation seines Betriebssystems vorgestellt. Üblicherweise werden solche Updates von einer Fülle an Berichten über neue Bugs begleitet. In diesem Fall sind die Reaktionen hingegen ungewohnt – nämlich fast zur Gänze positiv.

Sparsamer und schneller

Der Grund dafür ist das eigentliche Highlight der neuen Softwaregeneration: Google hat sich vor allem auf strukturelle Verbesserungen seiner Software konzentriert, und diese scheinen tatsächlich zu greifen. So berichtet etwa ein Teil der Besitzer von Googles eigenen Smartphones der Pixel-6- und Pixel-7-Reihen von einer signifikant verbesserten Akkulaufzeit.

Android 14 macht vieles besser. Google

Neben der Beseitigung einzelner Bugs für die betreffenden Geräte dürften dafür auch grundlegende Optimierungen an Android verantwortlich zeichnen. So werden mit der neuen Version im Hintergrund laufende Prozesse wesentlich schneller eingefroren. Laut Google hat diese Maßnahme allein zu einer Halbierung der durch solche Prozesse verursachten CPU-Last im Vergleich zu Android 13 geführt.

Zudem wurden jene Broadcasts, mit denen Apps über für sie wichtige Aktivitäten am Gerät informiert werden, neu organisiert. Das führt dazu, dass Apps wesentlich weniger oft aufgeweckt werden, was jedes Mal einiges an Ressourcen verbraucht.

Der Cache macht's aus

Diese beiden Änderungen haben wiederum ermöglicht, dass Google einen weiteren Umbau vorgenommen hat: Es können nun nämlich erheblich mehr Apps als bisher im Cache bleiben. Das entsprechende Limit wurde von 32 auf 1.024 erhöht.

Diese neue Grenze wird zwar realistisch so schnell von keinem Gerät erreicht werden. In der Praxis ist es aber so, dass laut Google auf einem Pixel 7 im Schnitt nun 20 Prozent mehr Apps im Speicher gehalten werden können, auf einem Pixel 7 Pro sind es gar 30 Prozent. Das wiederum bedeutet, dass weniger oft Apps komplett neu gestartet werden müssen, was wiederum den Ressourcenverbrauch minimiert.

Was noch dazukommt: Die Runtime ART, die zur Ausführung aller Apps eine zentrale Rolle bei Android einnimmt, wurde ebenfalls weiter optimiert. Das führt zu einer Reduzierung der Codegröße von im Schnitt 9,3 Prozent, was sowohl Performance als auch Speicherverbrauch von Apps weiter reduziert.

Spezifische Probleme

Die starken Effekte, von denen manche Nutzer von Pixel 6 und Pixel 7 unter Android 14 berichten, erklärt das allein aber noch nicht. Wie schon angedeutet, wurden sicherlich auch Bugs bereinigt, die in spezifischen Szenarien aufgetreten sind, also nicht alle betroffen haben.

Oft sind es einzelne Apps oder auch schlechte Netzwerkbedingungen, die solche Phänomene auslösen, was dann auch erklärt, warum einzelne User große Probleme mit der Akkulaufzeit haben können und andere gar keine. (Andreas Proschofsky, 14.10.2023)