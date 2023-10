Alles 16 Billa und Billa Plus Filialen in Vorarlberg werden geschlossen, für einige Standorte wird noch ein neuer Eigentümer gesucht. APA/GEORG HOCHMUTH

Am Freitag berichtete das Handelsblatt "Cash", dass sich Rewe auch aus den verbliebenen Billa-Standorten in Vorarlberg zurückziehen will. Gegenüber dem STANDARD bestätigte Rewe, dass die zehn Billa-Filialen in Dornbirn, Lustenau, Hohenems, Feldkirch und Bludenz mit Jänner 2024 an einen neuen Eigentümer übergehen sollen.

Einige Filialen werden von Adeg-Händlern übernommen, Rewe spricht von "mindestens vier bis maximal sechs" Standorten. Ein Standort geht komplett an den ebenfalls zu Rewe gehörenden Drogeriemarkt Bipa. Die Zukunft der anderen drei Filialen ist noch offen, es wird nach Lösungen gesucht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der künftig von Adeg und Sutterlüty geführten Märkte werden übernommen.

Billa Plus zieht sich mit 1. November zurück

Bereits seit März ist bekannt, dass die drei Billa Plus Filialen Vorarlbergs in Altach, Dornbirn und Rankweil von Sutterlüty Ländlemarkt übernommen werden. Ab 1. November sollen die neu geführten Supermärkte eröffnet werden. Rewe, der Konzern hinter Billa und Billa Plus, und Sutterlüty kooperieren seit 2003, heißt es auf der Website von Sutterlüty. (red, 13.10.2023)