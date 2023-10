Der Vertrag von Alfred Weidinger (links) als wissenschaftlicher Geschäftsführer der OÖ. Landes-Kultur GmbH ist vorzeitig bis März 2028 verlängert worden. Das teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) (rechts) am Freitag, 13. Oktober 2023, mit. APA/LAND OÖ/MAX MAYRHOFER

Der Vertrag von Alfred Weidinger als wissenschaftlicher Geschäftsführer der OÖ. Landes-Kultur GmbH ist vorzeitig bis März 2028 verlängert worden. Das teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Freitag mit. Weidinger steht der Einrichtung seit 2020 vor, sein Vertrag galt ursprünglich fünf Jahre. Die vorzeitige Verlängerung erfolgte offenbar auch vor dem Hintergrund bevorstehender kultureller Großereignisse 2024.

Die Entscheidung ermögliche es, die unter Weidinger initiierten künstlerischen Weichenstellungen weiter voranzutreiben, so Stelzer. Dabei gehe es vor allem um die Mitwirkung der Landes-Kultur GmbH "an den großen kulturellen Leitprojekten des Landes, wie dem Brucknerjahr und der Europäischen Kulturhauptstadt, die unser Land national und international in den Fokus rücken werden". (APA, 13.10.2023)