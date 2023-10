100 Stellen sind bei der Komponenten-Tochter Tridonic betroffen, 70 am Stammsitz in Dornbirn

Umsatzeinbrüche machen Zumtobel zu schaffen. imago images/CHROMORANGE

Dornbirn – Die Vorarlberger Leuchtenhersteller-Gruppe Zumtobel baut aus wirtschaftlichen Gründen etwa 170 Stellen ab. Am Stammsitz in Dornbirn sollen über ein Jahr hinweg 70 Mitarbeitende ihre Stelle verlieren, erste Kündigungen werden im November erfolgen. Bei der Komponententochter Tridonic werden von einer am Freitag angekündigten Neuausrichtung rund 100 Mitarbeitende im Produktionsbereich betroffen sein, informierte das Unternehmen in einer Aussendung.

Zumtobel hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 einen überraschenden Umsatzeinbruch in Höhe von 26 Millionen Euro im Komponentensegment hinnehmen müssen. Deshalb ist der Gruppenumsatz im ersten Vierteljahr auf 286 Millionen Euro gesunken – nach 314 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. "Die weiterhin fehlende Dynamik im Komponentengeschäft aufgrund hoher Lagerstände bei vielen Kunden sowie das angespannte wirtschaftliche Umfeld halten an, und ein Ende der Marktschwäche in diesem Bereich ist noch nicht abzusehen", hieß es. Der Personalabbau im Leuchtenwerk sei eine Folge einer "künftig besseren Produktionsauslastung".

Die Zumtobel-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz in Höhe von 1.209 Milliarden Euro. Beschäftigt wurden rund 5.500 Mitarbeitende, davon knapp 1.700 bei Tridonic (Umsatz: 367,3 Millionen Euro). (APA, 13.10.2023)