Es ist ein Freitagvormittag in diesem schönen, sonnigen Herbst, gleich halb zehn. Kaum öffnet Hassan Bouaziz die Türe zu seinem NIC-Friseurladen auf der Äußeren Mariahilfer Straße, sind die Wartesofas besetzt mit jungen Männern, die selbstbewusst herumfläzen und in ihre Handys schauen. Keine Spur von Misstrauen, Zögern oder gar "Angst vorm Friseur", im Gegenteil: Die ersten drängen zu den fünf Friseurstühlen, wo schon Hassans Kollegen Daniel und Anouar auf sie warten. Gewaschen wird nicht, gesprühtes Wasser genügt. Ab da ist es pausenlos zu hören, das Geräusch der arbeitenden Maschinen, durchdrungen von häufigen "He, Bruder!"-Rufen. So spricht die Vorstadt, und hier lässt sie sich ihre Frisuren machen.

Der Mann, dem Mann vertraut. Hassan Bouaziz schneidet seit 2007 die Haare junger Wiener. Helena Lea Manhartsberger

Hassan (43) wuchs in der algerischen Oasenstadt Biskira auf. Dort hatte ein Freund ein kleines Friseurgeschäft, in dem der Heranwachsende begeistert zuschaute: "Ich habe es geliebt." Wer den Film Der Mann der Friseuse kennt, wird verstehen, was er meint: die Bewegungen, die Geräusche, die Gerüche, die fallenden Haare, die Schnitte. Mit 16 hielt er zum ersten Mal endlich selbst eine Schere in der Hand – und es war schrecklich. "Ich habe alles falsch gemacht!", lacht er, doch schnell wurde er besser. "Weil ich diesen Beruf liebe."

Es braucht ein wenig Gespür

Seine Eltern zogen von Algerien nach Frankreich, Hassan 2007 weiter nach Österreich. Es war ein Freitag, erinnert er sich, und bereits am darauffolgenden Montag fing er bei einem tunesischen Friseur im zweiten Wiener Bezirk an. Dort arbeitete er zehn Jahre lang durch, bis er sich endlich selbstständig machen konnte. "Friseur sein ist nicht einfach", beschreibt er die vielen Erwartungen, denen er jeden Tag gerecht werden muss. Na klar geht es zuerst um die Frisur. Aber er muss seine Kunden auch "fühlen und spüren und jeden ernst nehmen". Er muss Wünsche erfüllen oder erkennen und eine Atmosphäre schaffen, in der sich beispielsweise Amin wohlfühlt.

Der 30-Jährige folgt seinem Friseur Hassan seit nunmehr 16 Jahren überall hin, um sich gerne auch zweimal in der Woche seinen "Boxer" erneuern zu lassen. Dabei bleibt nur ein bisschen Resthaar auf der Schädeldecke zurück, das jedoch ausgiebig gepudert und gepflegt wird, bevor die Augenbrauen drankommen. "Ich bin sehr glücklich!", sagt Amin dann jedes Mal, wenn er die 15 Euro bezahlt.

So wie Ahmed, der verlässlich jeden Freitag zum Haarschnitt kommt. Er hat gerade seinen Bachelor an der TU gemacht und lässt sich nun beim Wiener Verband zum Schiedsrichter ausbilden. Schon sein Bruder (sein leiblicher!) hat gepfiffen, und dem folgt er nun mit "natürlicher Autorität auf dem Platz", die sein gepflegter Mid-Fade-Haircut unterstreicht. "Mit dem Hassan bin ich aufgewachsen!", lacht der heute 20-Jährige. "Es fehlt mir, wenn ich eine Woche nicht herkomm. Ein Haarschnitt am Freitag, dann bin ich am Samstag frisch auf dem Platz!", lacht er.

Der "Cristiano"

"Die meisten Jugendlichen", erklärt Hassan, "wollen einfach einen Cristiano, viel ­Cristiano, zu viel!" Sie sehen CR7, wie sich Fußballstar Cristiano Ronaldo als Social-Media-Star nennt, auf Insta oder Tiktok, und am nächsten Tag kommen sie zu ihm: "He! Hast du gestern Cristiano gesehen? Bitte mach mich Cristiano!" Und auch wenn der Kunde nicht annähernd so aussieht wie der eitle Portugiese, muss Hassan ihm mit der gewünschten Frisur erst recht genau dieses Gefühl geben. "Wenn er sich fühlt wie Cristiano, kommt er zurück und bringt Freunde mit."

Die Kunden im NIC-Friseurladen wollen den Deep-, Mid- oder Low-Fade-Haircut. Helena Lea Manhartsberger

So wie Filipp (20), der sich im Unterschied zu den meisten anderen in letzter Zeit beinahe ein wenig gehen ließ. Er taucht heute nach einer Pause von sechs Monaten wieder einmal auf, womit er hier die absolute Ausnahme bildet. Er mag es, hier alte Freunde aus der Zeit im Gymnasium unten am Henriettenplatz zu treffen, auch viele andere kommen in Gruppen zu viert oder zu acht. Dann wird ihnen wahlweise ein Deep-, Mid- oder Low-Fade-Haircut rasiert, wo hinten und seitlich mit oder ohne "Verlauf" alles entfernt wird, mit oder ohne "Design", das sind ins Haar rasierte Muster. "Vor zwölf Jahren wollte jeder den Boxer", erklärt Daniel, viele wollten einfach nur "sauber" geschnitten werden, und wieder andere sagen: "Mach!" Sie vertrauen sich dem guten Geschmack des Friseurs an, wie der 17-jährige Marco, der seit sieben Jahren jeden Freitag hierherkommt und immer die gleiche Frise kriegt: "Ich will gepflegt sein und gut aussehen!"

"Viele kommen mit acht oder neun das erste Mal und dann jede Woche", sagt Hassan. Dass einmal einer unzufrieden wäre, kommt selten vor. "Du fühlst es", sagt er, "wenn jemand enttäuscht ist." Und das tut ihm natürlich weh. Gerade geht einer, weil er zu lange warten musste. "Ich hoffe, er kommt zurück, er ist ein guter Mensch. Ich will jeden perfekt behandeln."

"Du bist super, Bruder!"

Keine Beschwerden sind von Moritz zu hören. Der 17-Jährige spielt Handball bei West Wien und besucht das Leistungssportzen­trum zusammen mit dem Rapid-Nachwuchs. Der Kreisläufer hat einen harten Job zu erledigen, Außenbandriss am Knöchel vor ein paar Monaten inklusive. Da will er gut aussehen, wenn er sich dem gegnerischen Tormann entgegenwirft. "Die Frisur gehört dazu, vor Spielen gehen wir Haare schneiden, fast alle aus meinem Verein kommen her. Das ist wie ein Ritual." Jakob, der nach einem Jahr Pause wieder Kraftdreikampf macht und ordentlich Muskeln draufgepackt hat, sitzt ebenfalls jeden Freitag hier, und wenn er abends nach Hause kommt, dann freut sich seine Freundin darauf, mit den Fingern über seinen rasierten Nacken zu streichen.

Hassan hingegen fällt abends einfach ins Bett. Seit 16 Jahren schneidet er Haare, sechs Tage in der Woche, 49 Wochen im Jahr, nur im Sommer gönnt er sich drei Wochen Urlaub. "Ich habe kein Leben!", lacht er. "Nur Haare, Haare, Haare." Die Stadt Wien liebt er, die Äußere Mariahilfer Straße erst recht. Ständig schauen Passanten herein und sagen: "Du bist super, Bruder!" Neulich drehte man sogar ein Hip-Hop-Video bei ihm, und wer weiß, vielleicht kommt ja eines Tages Cristiano selbst einmal vorbei. Dann würde ihm Hassan gerne seinen Lamborghini zeigen. Von dem träumt er? "Warum nicht?", lacht er. Ein paar "Low Fades", "Boxer" oder "Cristianos" muss er halt noch schneiden, dann geht er sich vielleicht aus. (Manfred Rebhandl, 16. 10. 2023)

