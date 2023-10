20.15 DRAMA

Bombshell – Das Ende des Schweigens (CAN/ USA 2019, Jay Roach) Charlize Theron, Nicole Kidman und Margot Robbie wehren sich gegen den bei Fox News grassierenden Sexismus. Jay Roachs Filmdrama beruht auf wahren Ereignissen rund um Senderchef Roger Ailes. Bis 21.55, ZDF neo

20.15 THRILLER

Alles Geld der Welt (All the Money in the World, USA 2017, Ridley Scott) Christopher Plummer als J. Paul Getty, der sich weigert, das Lösegeld für seinen entführten Enkel zu zahlen. Von Ridley Scott (Blade Runner) nach dem wahren Fall detailreich inszeniert. Bis 22.40, Servus TV

21.05 DOKUMENTATION

Der Schatz im Wüstensand – Turkmenistans antikes Erbe Erstmals seit zehn Jahren durfte ein Filmteam ungehindert beeindruckende Ausgrabungsstätten besuchen und internationale Forscher in für lange Zeit verbotene Regionen begleiten. Bis 22.00, Arte

22.00 DOKUMENTARFILM

Unterwegs mit den Wölfen Im vergangenen Jahrhundert galt der Wolf in Mitteleuropa fast als ausgerottet, jetzt kehrt er allen Hindernissen zum Trotz in seine ehemaligen Lebensräume zurück. Jean-Michel Bertrands Dokumentarfilm beleuchtet, wie sich die Wölfe verbreiten: Junge, geschlechtsreife Wölfe verlassen ihre Geburtsgruppe, um eigene Reviere zu finden. Bis 23.25, Arte

23.25 BEZIEHUNGSKOMÖDIE

Der Stadtneurotiker (Annie Hall, USA 1977, Woody Allen) Der frühe Woody Allen mit seiner Partnerin Diane Keaton auf den Punkt gebracht, samt einem Cameo-Auftritt des Philosophen Marshall McLuhan im Foyer eines New Yorker Kinos. Der Synchrontitel Der Stadtneurotiker wurde zum geflügelten Wort. Bis 0.55, RBB

1.35 WESTERN

Silverado (USA 1985, Lawrence Kasdan) Vier sehr unterschiedliche Haudegen (Kevin Costner, Danny Glover, Kevin Kline und Scott Glenn) verbünden sich im Kampf gegen ziemlich üble Typen. Lawrence Kasdan (Der große Frust) hat seinen unterhaltsamen Spätwestern ganz im Zeichen gut abgehangener Genrekonventionen inszeniert. Bis 3.40, ZDF

Streamingtipps

CHEMIELEKTIONEN

Eine Frage der Chemie (Lessons in Chemistry, USA 2023, Sarah Adina Smith) Als die junge Wissenschafterin Elizabeth (Brie Larson) im Kalifornien der 1950er-Jahre gefeuert wird, landet sie als Präsentatorin in einer Kochshow im Fernsehen. Dort beschränkt sie sich nicht auf die Kunst des Kochens, sondern vermittelt weiterhin, dass alles Leben Chemie ist. Eine Emanzipationsgeschichte in acht Folgen, mit Production-Design, das es mit Mad Men aufnehmen kann. Apple TV+

Vernachlässigt auch beim Kochen nicht die Wissenschaft: Brie Larson in der Serie "Eine Frage der Chemie", zu sehen auf Apple TV+. AP/Michael Becker

MUSIK- UND SOZIALKUNDE

Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur (USA 2023, Allen Hughes) Allen Hughes’ Dokuserie beleuchtet nicht nur das Leben des einflussreichen, im Alter von nur 25 Jahren ermordeten Rappers Tupac Shamur, sondern auch das seiner Mutter Afeni, einer Black-Panther-Aktivistin. Dabei kommt gleichermaßen die komplexe Beziehung von Mutter und Sohn wie auch der größere gesellschaftliche Zusammenhang in den Fokus. Faszinierend und lehrreich. Disney+

GERICHTSDRAMA

The Burial (USA 2023, Maggie Betts) Als Jeremiah O’Keefe (Tommy Lee Jones), Inhaber eines traditionsreichen Bestattungsunternehmens, immer mehr in Bedrängnis gerät, muss ein charismatischer Anwalt (Jamie Foxx) her, um sich seiner Sache anzunehmen. Gut gespieltes, auf einem New Yorker-Artikel basierendes Gerichtsdrama. Amazon Prime Video

DOKUMENTATION

Jeremy Fragrance – Power, Baby! In fünf Episoden zeigt Sky das extravagante Leben des Parfum-Influencers und Unternehmers Jeremy Fragrance. Ab 16.10. auf Sky

Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder: Lisa-Maria Kellermayr – eine Recherche Die Ärztin nahm sich im Juli 2022 das Leben. Bis 10.00, Ö1

12.00 MITTAGSJOURNAL

Im Journal zu Gast ist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Bis 13.00, Ö1

17.05 MAGAZIN

Diagonal: "Dr. Lee PhD" – ein Lee Scratch Perry Happening Würdigung des verstorbenen Reggae- und Dub-Maestros. Bis 18.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 14.10.2023)