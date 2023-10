Israelische Panzer fahren entlang der Grenze zum Gazastreifen. APA/AFP/JACK GUEZ

Wie soll man sich als aufgeklärter, human denkender Österreicher, als Europäer zu dem neuen Horror in Nahost verhalten?

Vorweg: Wir haben eine Verantwortung. Nämlich dafür zu arbeiten, dass sich der mörderische Antisemitismus unserer Vorfahren nicht einmal in Ansätzen wiederholt. Der bekannte israelische Autor Yuval Noah Harari schreibt, das Wüten der Hamas in den Kibbuzim und bei dem Rave-Festival im südlichen Israel erinnere an die "mobilen Killereinheiten der Nazi-Einsatzgruppen" in Russland. Das ist nicht falsch. Die "Einsatzgruppen" (SS und Polizei) führten hinter der Front systematische Massenerschießungen von wehrlosen jüdischen Zivilisten durch. In Babyn Jar bei Kiew wurden genauso Babys in den Armen ihrer Mütter ermordet wie im Kibbuz Kfar Aza.

Die Hamas-Kämpfer und die "jungen Idealisten", die sich zur Waffen-SS gemeldet haben und dann "in Einsatz kamen" (wie der junge Friedrich Peter, Sohn aus sozialdemokratischem Haus), waren in gleicher Weise von einem monströsen Regime und einer monströsen Weltanschauung fanatisierte junge Männer. Sie erlagen dem Kult des Todes, den sowohl die Nazis wie die Hamas letztlich zu bieten hatten und haben.

Solange Israel und Juden in aller Welt von einem Feind mit absolutem Vernichtungswillen bedroht sind, haben wir eine Grundverpflichtung. Die Hamas und ihre Hintermänner und Verbündeten im Iran und bei der Hisbollah im Libanon haben sich die absolute Vernichtung Israels als ganz ernst gemeintes Ziel gesetzt. Das unterscheidet sich in nichts von den furchtbar in die Tat umgesetzten Vernichtungsfantasien eines Adolf Hitler. Hier geht es nicht um "Befreiungskampf" und "Selbstbestimmung", sondern um einen neuen Holocaust.

Legitime Anliegen der Palästinenser

Es ist aber für aufgeklärte, human denkende Österreicher und Europäer auch wichtig, die legitimen Anliegen jener Palästinenser nicht zu vergessen, die Opfer der allgemeinen Gewaltverliebtheit sind. Im Westjordanland geht es anscheinend auch los. Dennoch kann es nicht ohne Folgen bleiben, wenn die israelische Besatzung und der Siedlungsbau ungehindert anhalten. In Israel sind die "religiösen Faschisten", die "extrem-zionistischen" Regierungsparteien an die Macht gekommen, sagt die österreichische Regisseurin Ruth Beckermann in einem bemerkenswerten Profil-Interview: "Sie wollen die Demokratie ausschalten, eine Theokratie errichten und die West Bank – 'das biblische Land' – besitzen, möglichst ohne Palästinenser."

Die Verantwortung der aufgeklärten, human denkenden Österreicher und Europäer ist es aber in einem gewissen Maß auch, an jene Palästinenser zu denken, die unter der Besatzung leben. Sie machen es einem nicht leicht. Wer auf hasserfüllten und dubios legitimierten Protesten jetzt die Morde der Hamas bekräht, hat keinen Anspruch auf Solidarität und muss sicherheitspolitisch behandelt werden.

Vor zwei Jahren habe ich hier geschrieben: "Wenn wir den Israelis sagen, dass die ewige Kontrolle über ein anderes Volk nicht möglich ist, dann müssen wir auch den Palästinensern sagen, dass sie sich nicht ewig von den falschen Leuten in sinnlose, 'heroische', aber selbstbeschädigende Gewaltpolitik führen lassen dürfen."

Israel ist eine gefährdete Demokratie. Dort kann man religiöse Faschisten aber abwählen. Bei der Hamas, aber auch beim erstarrten, korrupten Regime der Palästinensischen Autonomiebehörde, ist das viel schwerer. Aber beides ist notwendig und unserer bescheidenen Unterstützung wert. (Hans Rauscher, 13.10.2023)