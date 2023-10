Die erwähnten Bücher seien "leider keine Ausnahme, sondern eher Mainstream – auch in Österreich", sagt der Soziologe und Integrationsexperte Kenan Güngör. Illustration: Fatih Aydogdu

Die Heirat eines kleinen Kindes sei an die Erlaubnis eines islamischen Vormunds gebunden. Das gemischte Leben von Frau und Mann habe seit jeher zu dem Verfall der Gesellschaften geführt. Ledige, die "Unzucht" begehen, seien mit 100 Peitschenhieben oder Stockschlägen zu bestrafen. Und: "Allen Muslimen obliegt die Pflicht, im extremsten Fall selbst ihr Leben für den Islam zu opfern."

All das findet sich in Büchern, die sich an Frauen und Familien richten, die nach einer strengen Auslegung des Islam erzogen werden sollen. Es sind Ratgeber, die Frauen erklären, wie sie sich dem Patriarchat unterzuordnen haben. Erwerben kann man sie in einem Geschäft im zwölften Wiener Bezirk. Unter dem Slogan "Muslim Lifestyle" werden dort neben Grußkarten, Parfums und Raumdeko außerdem Jilbabs und Abayas verkauft – lange, locker sitzende Gewänder, die den Körper ihrer Trägerinnen bedecken.

Strenges Islambild

Das Brisante daran: Das Geschäft wird von einer Frau geführt, die zumindest seit Februar auf der Website des Islamischen Zentrums Wien als Lehrerin des Frauenreferats angeführt wurde und in Floridsdorf Sonntagsunterricht in deutscher Sprache anbot. Im Zuge der Recherchen des STANDARD nahm das größte islamische Gotteshaus Österreichs aber nicht nur den Namen der besagten Frau von seiner Website, sondern das achtköpfige Frauenreferat gleich mit.

DER STANDARD hat sich fünf Bücher aus dem Sortiment des Geschäfts besorgt und zahlreiche problematische Passagen entdeckt.

Das Angebot im Geschäft der ehrenamtlichen Lehrerin wirft Fragen danach auf, welche Auslegung des Islam Musliminnen und Muslimen mitunter vermittelt wird. Die Werke propagieren ein strenges Islambild, wie man es sonst nur aus Ländern wie Afghanistan oder dem Iran kennt:

Die erwähnten Bücher seien "leider keine Ausnahme, sondern eher Mainstream – auch in Österreich", gibt der Soziologe und Integrationsexperte Kenan Güngör zu bedenken. "Im streng konservativen Islam gibt es eine gewisse Bandbreite. Da werden die vielfältigen Lebensstile als ungläubige, unsittsame und verachtenswerte Bedrohung angesehen, da wird zudem mit viel schwarzer Angstpädagogik gearbeitet, aber auch mit Unterwerfungsvorstellungen." Liberalere Bücher gebe es zwar ebenso. Sie seien aber weit nicht so stark verbreitet.

Und was sagt die Betreiberin des Geschäfts? Sie will nie im Frauenreferat des Islamischen Zentrums gewesen sein. Dass sie dort bis zuletzt angeführt war, sei "ein Versehen" gewesen. Sie habe dort nie islamische Themen unterrichtet, sondern arabische Buchstaben sowie ihre Schreibweise und Aussprache. Zum Inhalt der Bücher, die sie vertreibt, schweigt die Händlerin. Im Islamischen Zentrum betont man, dass sich die Betreiberin nur ehrenamtlich als Lehrerin "für uns" engagiere. Darüber hinaus arbeite man nicht zusammen. Vom Inhalt der Bücher distanziert sich das Zentrum. Die darin enthaltenen Ansichten seien mit den eigenen unvereinbar. Nach der STANDARD-Anfrage schien die Buchhändlerin nicht mehr als Teil des Frauenreferats auf – wie übrigens auch alle anderen Mitglieder des Referats. Antwort des Zentrums: Die Frauen hätten sich gewünscht, dass ihr Namen von dort entfernt werden. (Muzayen Al-Youssef, Jan Michael Marchart, 13.10.2023)