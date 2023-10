Nach der israelischen Drohung verließen am Freitag zahlreiche Menschen Gaza-Stadt, um sich in Sicherheit zu bringen. AFP/MAHMUD HAMS

Am siebenten Tag nach dem Angriff der Hamas war die Mobilisierung der israelischen Soldaten für eine Bodenoffensive im Gazastreifen noch nicht ganz abgeschlossen. Um zu garantieren, dass die Reservisten so bald wie möglich an ihre Einsatzorte kommen, wurde sogar die Shabbat-Ruhe im Verkehr vorübergehend abgeschafft: Die Fluggesellschaft El Al fliegt ausnahmsweise auch am Samstag, und auch die Eisenbahn hält ausnahmsweise jene Zugverbindungen, die Israels Norden mit der Wüstenstadt Beersheba verbinden, auch Freitagabend und am Samstag intakt.

Video: Massenflucht nach Aufforderung des israelischen Militärs: "Wo sollen wir denn hin?" AFP

Israel will nun seine Anstrengungen auf den Norden des Gazastreifens konzentrieren, wo ein Netz an Kommandozentralen und Tunneln der Hamas vermutet wird. Nach sieben Tagen intensiver Luftangriffe soll hier nun bald eine Bodenoffensive dabei helfen, die Hamas so hart wie angekündigt zu treffen.

Zur Vorbereitung hat Israel die rund 1,1 Millionen Bewohner im nördlichen Teil des Gazastreifens, in dem auch Gaza-Stadt liegt, in Postings und Flugblättern ultimativ aufgefordert, sich in den südlichen Teil des Streifens zurückzuziehen. Dieser Aufruf betrifft die Hälfte der Bevölkerung und einige äußerst dicht besiedelte Flüchtlingslager.

Laut UN-Angaben habe Israel den Betroffenen nur 24 Stunden Zeit gegeben, um in den Süden zu fliehen. Es drohe eine "verheerende humanitäre Katastrophe".

Ein Sprecher der Armee revidierte das Freitagmorgen: "Wir verstehen, dass das nicht möglich ist", sagte Daniel Hagari. Es könne daher auch länger dauern. Die Armee nehme Rücksicht auf die Bewegungen. "Wir werden alle Maßnahmen treffen, um das so sicher wie möglich zu gestalten", sagte Hagari. Wie das gelingen soll, ist allerdings fraglich.

Fehlender Treibstoff

Auch der Raum um die Stadt Khan Yunis, die im südlichen Teil des Gazastreifens liegt, steht unter Beschuss. Eine Flucht von mehr als einer Million Menschen binnen kurzer Zeit ist aber auch allein schon wegen fehlenden Treibstoffs schwer zu bewältigen. Dazu kommt, dass sich die meisten medizinischen Kapazitäten im Norden befinden. Wie Verwundete versorgt werden sollen, wenn diese Krankenhäuser nicht zugänglich sind, ist unklar. Schon jetzt seien einige Spitäler wegen verschütteter Zufahrtsstraßen nach israelischen Bombardements kaum erreichbar, meldet die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bei den Luftangriffen wurden laut WHO auch 18 Kliniken und 20 Krankenwagen getroffen.

Die Hamas rief die Bewohner des Nordens auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Augenzeugen zufolge errichteten Hamas-Leute an verschiedenen Stellen des Nordens Straßenbarrieren, um die Evakuierung zu verhindern.

Laut Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden bis Freitag mindestens 1400 Menschen im Gazastreifen getötet, darunter 447 Kinder. Die allgemeine Stromversorgung ist abgeschnitten, Spitäler hängen an Generatoren, der dafür notwendige Treibstoff wird jedoch knapp. Laut Unicef-Angaben ist Trinkwasser bereits so knapp geworden, dass manche bereits begonnen haben, das viel zu salzreiche und außerdem kontaminierte Wasser aus dem Meer zu trinken.

Derzeit sind laut UN-Angaben 50.000 Frauen im Gazastreifen schwanger, 5500 von ihnen stehen kurz vor der Entbindung. Wie sie versorgt werden sollen, wenn auch kein Hilfspersonal aus dem Ausland einreisen kann, ist völlig unklar.

Nachdem Israel alle Grenzübergänge geschlossen hat, machte nämlich auch Ägypten den Rafah-Grenzübergang zu. Den diversen Aufrufen, Rafah wenigstens für humanitäre Hilfe zu öffnen, kam Kairo vorerst nicht nach. Dass Ägypten Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen wird, gilt als unwahrscheinlich.

Internationale Diplomatie

Die rund 2,3 Millionen Menschen in Gaza sind dem Beschuss weiter schutzlos ausgeliefert. In den ersten sechs Tagen sind laut Angaben der israelischen Armee rund 6000 Bomben auf den Gazastreifen abgeworfen worden – so viel wie im Verlauf des gesamten Gaza-Kriegs 2014, der von 7. Juli bis 26. August andauerte.

Nach und nach schaltet sich das Ausland ein. Die USA schicken militärische Verstärkung für Israel, Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte im Gespräch mit Premier Benjamin Netanjahu "volle Unterstützung" zu. Indes traf US-Außenminister Antony Blinken in Jordanien Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und König Abdullah II. – später wollte Blinken weitere arabische Staaten besuchen, um eine Vermittlungsmission zu erwirken.

Auch Europa setzte sich eine Woche nach Kriegsbeginn in Bewegung: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die europäische Parlamentspräsidentin Roberta Metsola kamen nach Israel, um "Solidarität zu zeigen", Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock und ihr italienischer Kollege Antonio Tajani besuchten Israels Grenzgebiet zum Gazastreifen.

Am Morgen und Vormittag des Freitags war es im Süden Israels auffällig ruhig, die Terroristen aus Gaza stellten das Feuer vorübergehend ein, nahmen es nach dem Freitagsgebet aber wieder auf. Ein Beschuss aus Gaza mit Raketen größerer Reichweite löste Freitagnachmittag an mehreren Orten im Norden Israels Luftschutzalarm aus – es handelte sich zum Großteil um Städte, in denen israelische Araber leben. (Maria Sterkl aus Jerusalem, 13.10.2023)