Der Herbst hat für Sebastian Kurz wild begonnen. Am Dienstag war der frühere türkise Kanzler vom niederösterreichischen Promiwirt Toni Mörwald zum "Feinkosten beim Wilden Herbst" eingeladen, wo er in die Speisefolge (Williamsbirnen Tiramisu, Waldviertler Mohn-Mousse oder Wildheidelbeer-Ragout etwa) insofern eingeflochten wurde, als er zwischendurch über seinen Wechsel ins Unternehmertum referieren durfte.

So richtig wild wird es aber ab 18. Oktober. Da beginnt um 9.30 Uhr die Verhandlung gegen Kurz wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss, die für enormes Medieninteresse aus dem In- und Ausland sorgt; die Plätze für die Medien sind ausreserviert. DER STANDARD hat die wichtigsten Informationen vor Prozessstart zusammengefasst und betont gleich hier, dass für alle Genannten die Unschuldsvermutung gilt.

Die drei Angeklagten

Als die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Mai 2021 begannen, war Kurz noch Kanzler und ÖVP-Obmann. Ein halbes Jahr später trat er dann wegen der Vorwürfe in der sogenannten Inseratencausa zurück. Da geht es um den Verdacht, ÖVP-geführte Ministerien hätten sich mit Inseraten wohlwollende Berichterstattung gekauft. Seit seinem Rücktritt ist Kurz als Unternehmer tätig, er berät etwa den US-deutschen Investor Peter Thiel und hat ein Unternehmen mit dem ÖVP-Spender Alexander Schütz. Ein baldiges Comeback in die Politik hat Kurz wiederholt ausgeschlossen, Gerüchte und Spekulationen darüber wollen allerdings nicht verstummen.

Neben Kurz wird sein langjähriger Kabinettschef Bernhard Bonelli auf der Anklagebank Platz nehmen. Die beiden kennen einander seit 2005, Bonelli engagierte sich damals in der ÖVP-nahen Schülerunion. Der 40-Jährige ist mittlerweile in der Privatwirtschaft tätig.

Hauptangeklagte ist allerdings Bettina Glatz-Kremsner. Sie war in der Ära Kurz Vizeparteiobfrau der ÖVP, hauptberuflich hat sie in der Glücksspielbranche, bei der Casinos Austria AG, Karriere gemacht. Dort wurde sie im April 2019 Vorstandsvorsitzende, das blieb sie bis zu ihrem Abgang im April 2022.

Ankläger, Richter und Gericht

Der 108-seitige Strafantrag gegen Glatz-Kremsner, Kurz und Bonelli wurde von der WKStA eingebracht, verhandelt wird die Sache vor dem Straflandesgericht Wien, und zwar im Großen Schwurgerichtssaal. Richter ist Michael Radasztics, der Anfang des Jahres ins Straflandesgericht gewechselt ist. Zuvor war er mehr als fünfzehn Jahre lang Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft (StA) Wien gewesen, wo er unter anderem die Causa Eurofighter betreut hat.

2019 wurde er selbst zum Beschuldigten wegen des Vorwurfs, er habe in dieser Causa ein Amtsgeheimnis an den damaligen Abgeordneten Peter Pilz verraten. Dabei ging es um eine Weisung durch den umstrittenen Sektionschef Christian Pilnacek. Der ist nach wie vor suspendiert, das Verfahren gegen Radasztics wurde eingestellt, und die Causa Eurofighter wanderte zur WKStA.

Die Zuteilung der einzelnen Strafsachen in den Abteilungen erfolgt per Zufallsprinzip. Als bekannt wurde, dass Radasztics die Causa Kurz verhandeln wird, wurde von der ÖVP prompt seine angebliche Beziehung zu Pilz thematisiert.

Die Vorwürfe

Allen drei Angeklagten wird vorgeworfen, im Ibiza-Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt zu haben, Glatz-Kremsner zudem auch in ihrer Einvernahme als Zeugin bei der WKStA. Kurz war am 24. Juni 2020 als Auskunftsperson dran – und wurde dort vor allem zum Thema Postenbesetzungen befragt. In der Anklage geht es um seine Aussagen zum Themenkomplex Staatsholding Öbag, in die Thomas Schmid als Alleinvorstand einzog. Er war zuvor Generalsekretär im Finanzministerium gewesen und hatte dort den Aufstieg von Kurz unterstützt. Inzwischen belastet er ihn und andere in diverse Causen Involvierte: Er will ja Kronzeuge werden.

Kurz soll seine Rolle rund um die Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder und die Bestellung Schmids vor den Parlamentariern falsch dargestellt oder, flapsig formuliert, heruntergespielt haben. So sagte er aus, von "Gesprächen und Überlegungen im Finanzministerium" gewusst, aber selbst keine Aufsichtsräte ausgewählt zu haben. Die WKStA verweist hier auf Chats, die in ihren Augen anderes belegen. Bezüglich Schmids und anderen Öbag-Personals sei er "eingebunden im Sinne von informiert", aber nicht involviert gewesen, so Kurz. Schmid sagte hingegen aus, Kurz selbst habe ihn mit der Vorbereitung der Öbag-Reform aktiv beauftragt und ihn als künftigen Chef der Öbag gesehen.

Bonelli werden im Zusammenhang mit den Öbag-Bestellungen ähnliche Vorwürfe gemacht, zudem wirft ihm die WKStA vor, seine Involvierung in den Auswahlprozess für das Kabinett von Finanzminister Löger verschwiegen zu haben.

Bei Glatz-Kremsner geht es hingegen vor allem um die Vorstandsbestellung bei der Casinos Austria AG (Casag) 2020. Damals wurde sie zur Vorstandsvorsitzenden, Finanzchef wurde der ehemalige blaue Politiker Peter Sidlo, den die damalige Casag-Miteigentümerin Novomatic unterstützte. Die WKStA wirft Glatz-Kremsner vor, in fünf Punkten falsch ausgesagt zu haben, dabei geht es etwa um ihre Wahrnehmung von "politischen Hintergründen" rund um die Vorstandsbestellung.

Die einstige ÖVP-Vizeparteichefin Bettina Glatz-Kremsner wird auch wegen Falschaussage angeklagt APA/HANS PUNZ

Die Verteidigung

Die Angeklagten bestreiten, vorsätzlich falsch ausgesagt zu haben. Kurz verwies mehrfach darauf, dass ihm im U-Ausschuss die "Worte im Mund umgedreht" worden seien. Vor Gericht wird Kurz von Rechtsanwalt Otto Dietrich verteidigt, Bonelli von Werner Suppan, Glatz-Kremsner von Lukas Kollmann. Der sagte nach Bekanntwerden der Anklage zum STANDARD: "Meine Mandantin ist sehr zuversichtlich, dass sie ihren Standpunkt gegenüber dem Gericht umfassend darlegen können wird, und sie geht von einem positiven Verfahrensausgang aus."

Die Frage, ob die Angeklagten vorsätzlich falsch ausgesagt haben, soll durch Chats, Zeugen und andere Beweismittel geklärt werden. Außerdem könnte der Aussagenotstand eine Rolle spielen: Zeugen und Auskunftspersonen dürfen lügen, wenn sie durch wahrheitsgemäße Aussagen "Schande" oder strafrechtliche Ermittlungen befürchten müssen.

Der Verfahrensablauf

Am Mittwoch um 9.30 Uhr wird die Verhandlung eröffnet, mit einem gewissen Massenandrang ist zu rechnen. Nur akkreditierte Journalistinnen und Journalisten dürfen zur Kurz-und-Co-Verhandlung ins Graue Haus. Beim ersten Verhandlungstermin klärt der Richter die Generalien der Angeklagten ab, dann hält der Vertreter der WKStA sein Eröffnungsplädoyer, in dem er den Strafantrag vorträgt. Es folgen die Plädoyers der Rechtsanwälte der Angeklagten – diese selbst werden dann gefragt, ob sie sich schuldig oder nicht schuldig bekennen. Bis jetzt haben alle drei ihre Unschuld beteuert, daran dürfte sich auch vor dem Strafrichter nichts ändern.

Mit der Einvernahme der Angeklagten beginnt das Beweisverfahren, das sich über viele Verhandlungstage ziehen wird; bisher hat der Richter aber erst drei Verhandlungstermine ausgeschrieben.

Die Zeugen

Die WKStA hat in ihrem Strafantrag die Ladung von 21 Zeuginnen und Zeugen beantragt. Mit Spannung erwartet wird die Aussage von Thomas Schmid, der vor Gericht erstmals seit Bekanntwerden seines Geständnisses auf Sebastian Kurz treffen wird, den er bekanntermaßen schwer belastet. Die Kurz-Seite hat ihm bislang Lügen vorgeworfen, die er nur tätige, um den Kronzeugenstatus zu erhalten. Aussagen sollen unter anderem auch der Unternehmer Siegfried Wolf, den Kurz zum Öbag-Aufsichtsratschef machen wollte, sowie die Ex-Finanzminister Hartwig Löger und Gernot Blümel (beide ÖVP). Auch die Ladung von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wurde von der WKStA beantragt.

Andere Beweismittel

Eine zentrale Rolle in der Verhandlung werden Chats spielen, die von den Angeklagten geschrieben wurden oder an diese gingen. Ihr Inhalt war damals, als Kurz vor dem Ibiza-U-Ausschuss aussagte, noch nicht bekannt. Zudem hat die Staatsanwaltschaft etwa das Abspielen der Tonbandaufnahme von Kurz’ Befragung im U-Ausschuss beantragt. Weitere Beweismittel können die Angeklagten beziehungsweise ihre Verteidiger im Prozess beantragen. Wann das Urteil fallen wird, steht in den Sternen. Im wilden Herbst wohl nicht mehr. (Renate Graber, Fabian Schmid, 14.10.2023)