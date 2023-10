Staatstragender US-Kongress? Alles nur Fassade: Tatsächlich tobt ein Machtkampf in der republikanischen Fraktion. AFP/MANDEL NGAN

Der Texaner Michael McCaul gehört zu einer aussterbenden Art konservativer Politiker in den USA. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus zu Washington hat einen Blick, der über den Tellerrand der MAGA-Welt Donald Trumps und seiner Gefolgsleute hinausreicht (MAGA: das Trump-Motto "Make America Great Again"). Ein Realist, der es für nötig hielt, seiner tief zerstrittenen Fraktion nach dem jüngsten Scheitern der Kür von Steve Scalise zum Speaker die Leviten zu lesen.

"Wir leben in einer gefährlichen Welt", erinnerte er die Republikaner an die Kriege in Israel und der Ukraine. "Es ist eine Welt, die in Flammen steht." Er sehe eine Menge Gefahren, fügte McCaul hinzu. Um dann deutlich zu werden. "Eine der größten Gefahren befindet sich in diesem Raum – weil wir uns als Fraktion nicht einigen können, einen Speaker zu wählen."

Der vorletzte Anlauf dazu war binnen weniger Stunden gescheitert. Der erzkonservative Mehrheitsführer Scalise hatte sich am Mittwoch (Ortszeit) in einer internen Abstimmung knapp gegen den von Trump unterstützten Gründer des rechtsradikalen "Freedom Caucus", Jim Jordan, durchgesetzt. Bei dem Versuch, anschließend 218 Stimmen für die Bestätigung im Plenum des Repräsentantenhauses zu bekommen, scheiterte Scalise dann an internen Widerständen.

Am Freitag Nachmittag (Ortszeit) wurde bekanntgegeben, dass sich die republikanische Partei einen neuen Kandidaten für den Posten des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses nominiert hat. Die Abgeordneten hätten sich für konservativen Hardliner Jim Jordan entschieden, schrieb die republikanische Politikerin Elise Stefanik in den sozialen Medien. Er habe die Abstimmung gegen den aus Georgia stammenden Austin Scott mit 124 zu 81 für sich entschieden.

"Eine eigene Agenda"

Scalise zog seine Kandidatur am Donnerstag entnervt zurück. Es gebe Leute, die ihre "eigene Agenda" verfolgten, beklagte Scalise die mangelnde Unterstützung. "Unsere Fraktion muss zum Wohl des Landes zusammenfinden."

Als die Republikaner am Freitagmorgen zusammenkamen, sah wenig danach aus. Jordan hielt zwar an seiner Kandidatur fest, steht nun aber vor demselben arithmetischen Problem. Angesichts der knappen Mehrheit von 221 Stimmen – 217 sind nötig – kann sich ein Bewerber nicht mehr als eine Handvoll Abweichler leisten.

Auf der Suche nach einem Kompromisskandidaten belebte der Abgeordnete Troy Nehls die Fantasie wieder, Trump selbst zum Speaker zu machen. Andere brachten "Whip" Tom Emmer, den ehemaligen Besitzer mehrerer McDonald’s-Filialen Kevin Hern oder den interimistischen Speaker Patrick McHenry ins Spiel. Dieser erklärte dazu unterkühlt: "Ich überlasse das dem Willen der Fraktion."

Bange Hypothesen

Bleiben noch zwei andere Szenarien: Eine Gruppe von Abgeordneten prüft mit dem für die Interpretation der Geschäftsordnung zuständigen "Parlamentarian", ob der Kongress McHenry für eine begrenzte Zeit mehr Vollmachten erteilen könnte, als bloß über die Speaker-Wahl zu präsidieren. Das würde es möglich machen, Israel-Hilfe und einen Nachtragshaushalt zu beschließen, um Mitte November einen Shutdown zu verhindern.

Die andere Variante wäre die Wahl eines moderaten Republikaners, der für inhaltliche Zugeständnisse an die Demokraten mit deren Stimmen installiert werden könnte. Im Gespräch ist der Chef des "House Rule"-Komitees, Tom Cole. Minderheitsführer Hakeem Jeffries rechnet nicht mit einem ernsthaften Anlauf, bevor die Republikaner mit allen anderen Versuchen gescheitert sind.

Damit drohen dem Kongress weitere Tage, vielleicht Wochen, an Chaos. "Diese Lähmung ist nicht bloß eine Unannehmlichkeit", kommentiert der Demokrat Mike Quigley die Lage. "Es macht unsere Nation verwundbar. Es zeigt der Welt – Verbündeten und Feinden –, dass wir nicht regieren können." (Thomas J. Spang aus Washington, 13.10.2023)