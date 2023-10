Auf der Game City wird gespielt, aber auch debattiert werden. APA/GERALD MACKINGER

Das Wiener Rathaus steht wieder ganz im Zeichen des Computerspiels: Am Freitagnachmittag ist dort die 14. Ausgabe der "Game City" eröffnet worden. Es handelt sich um die erste Ausgabe nach der jahrelangen Corona-Zwangspause. 110 Aussteller und Partner - das sind so viele wie noch nie - präsentieren sich dabei bis Sonntag auf rund 15.000 Quadratmetern. Bei der vorherigen Game City wurden rund 79.000 Spielinteressierte empfangen. Damals war Microsoft mit der Europa-Premiere des dritten Teiles der Halo-Reihe an der Messe beteiligt, heute zählt die Reihe bereits 15 Spiele. Die Gaming-Leistungsschau kann bei freiem Eintritt besucht werden.

Highlights des Programms

Im Rathaus bzw. am Rathausplatz können Besucherinnen und Besucher neue Spiele testen oder an Wettbewerben bzw. E-Sport-Challenges sowie Gewinnspielen teilnehmen. Konsolen, Computer oder Monitore können ebenfalls begutachtet werden. Wer daheim seine Ausstattung erweitern möchte, kann neueste Hardware auch direkt an Ort und Stelle kaufen.

In der Game City sind namhafte Hersteller genauso vertreten wie Indie-Studios. Zu den Highlights zählt etwa "Super Mario Bros. Wonder", das neue 2D-Jump`n`Run der Spieleschmiede Nintendo. Dieses kann auf der Messe ausprobiert werden, bevor es am 20. Oktober erscheint. Die Firma Aerosoft zeigt eine Sammlung diverser Simulationsspiele, von Fahrzeugen bis hin zu einer Notrufsimulation. Wer gerne kompetitiv zockt, findet vor Ort den eSport-Verband Österreich (ESVÖ): Interessierte können an kleinen Turnieren teilnehmen und mit Spielen wie Fortnite, League of Legends und Co. die Welt des eSports kennenlernen.

Auch Projekte von Hobby-Entwicklern und Studierenden werden präsentiert. Im Arkadenhof wurde zudem ein Lasertag-Areal eingerichtet, am Samstag soll es eine große Cosplay-Parade geben. Simultan zur Game City findet die Fachtagung F.R.O.G. (Future and Reality of Gaming) statt: hier steht der akademische Diskurs im Vordergrund. Unter dem Motto "Money & Games" werden Einflussfaktoren wie etwa die Monetarisierung von Videospiel-Inhalten, finanzielle Aspekte, die sich auf die Videospielproduktion auswirken oder auch Karrieremöglichkeiten in der Szene debattiert.

Altersbeschränkung

Uneingeschränkt kann die Gaming-Welt nicht besucht werden, denn es gelten für manche Bereiche Altersgrenzen. Die betroffenen Zonen - in denen etwa Shooterspiele vorgestellt werden - sind dann nur für Personen über 16 bzw. 18 Jahren zugänglich.

Computergaming ist bereits längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen, zeigte sich Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) überzeugt. Es handle sich nicht mehr nur um ein Randphänomen. "Wir müssen zeigen, wo die Vorteile sind", betonte er. Kreativität und Kooperationsfähigkeit würden gestärkt. Gaming sei ein "Fitnesscenter für die Seele".

Da die Game City nicht online stattfindet, sondern im echten Leben, wurden im Rathaus auch Meeting Points eingerichtet. Hier können sich etwa Besucher treffen, die sich bisher nur aus der digitalen Welt gekannt haben. (APA/red, 14.10.2023)