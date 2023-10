Die C-130 Hercules des Bundesheers konnte am Mittwoch nicht starten. Davor hatte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) noch eine Pressekonferenz zum Flug gegeben. APA/BUNDESHEER/CARINA KARLOVITS

Was geschah 1966? Also, es gab Maos Kulturrevolution in China. Dann die Vietnamproteste in den USA. Die Beatles machten ihre US-Tour. Die Rolling Stones brachten ihr Album Aftermath heraus. Beatrix von Holland heiratete Claus von Amsberg.

Und es ist das Baujahr der Militärtransportmaschine Lockheed C-130 Hercules des österreichischen Bundesheers.

Das ist jenes Flugzeug, mit dem die Bundesregierung österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus Israel nach Hause bringen wollte. Das Heer hat drei dieser Transporter, aber einer war gerade im Auslandseinsatz anderswo, und einer wird repariert. Die verbleibende Hercules stieg auch auf, machte einen Probeflug, es kam aber zur Rauchentwicklung im Flugzeug. Also wieder runter, nachschauen, nächster Versuch – aber der Veteran wollte nicht.

Blöd, weil die österreichische Bundesregierung extra diese Rückholungsaktion durch das Bundesheer angekündigt hatte. Motto: "Wir bringen euch sicher heim!"

Jetzt halt mit gecharterten Austrian-Maschinen, was zuvor als zu teuer abgelehnt wurde.

Jeder weiß, dass das Bundesheer jahrzehntelang finanziell ausgehungert wurde. Von allen Regierungen. Und das Gerät entsprechend marode ist. Aber an das wollte man bei der PR-Verwertung der Rückholungsaktion (die eh spät genug erfolgte) nicht denken. Nix mit einer herkulischen Tat. (Hans Rauscher, 13.10.2023)