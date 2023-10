Laut CoinGecko ist Tether im Wert von 83,5 Milliarden Dollar im Umlauf. REUTERS/DADO RUVIC

Der Chief Technology Officer des Kryptounternehmens Tether, Paolo Ardoino, wird ab Dezember 2023 auch dessen CEO werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der derzeitige CEO, Jean-Louis van der Velde, wird "in eine beratende Rolle für Tether wechseln", so das Unternehmen in einer Erklärung.

Tether emittiert einen Stablecoin, auch Tether genannt, der eine 1:1-Dollar-Bindung aufrechterhalten soll und weithin im Crypto-To-Crypto-Handel verwendet wird. Laut CoinGecko ist Tether im Wert von 83,5 Milliarden Dollar im Umlauf, damit ist der Coin die drittgrößte Kryptowährung nach Bitcoin und Ether.

Über van der Velde, der sich in der Öffentlichkeit zurückhält, ist wenig bekannt. Ardoino ist das öffentliche Gesicht des Unternehmens. Er postet regelmäßig auf der Social-Media-Plattform X, früher bekannt als Twitter, und spricht mit Journalisten. Ardoino wurde 2017 Chief Technology Officer von Tether, so das Unternehmen. (Reuters, 14.10.2023)