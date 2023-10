Das neue Grand-Strategy-Game spielt etwa zwei Jahrzehnte vor der Ära von "Star Trek: The Next Generation"

Paradox Interactive und Nimble Giant Entertainment haben am 12. Oktober das Sci-Fi-Strategiespiel "Star Trek: Infinite" für PC und Mac veröffentlicht. In dem Grand-Strategy-Game im Universum von "Star Trek" führen die Spielerinnen und Spieler eine von vier Fraktionen – die Vereinigte Föderation der Planeten, das Romulanische Sternenimperium, die Cardassianische Union oder das Klingonische Reich – an, um über komplexe Entscheidungen die Vorherrschaft in der Galaxis zu erlangen. Das Game spielt etwa zwei Jahrzehnte vor der Ära von "Star Trek: The Next Generation".

Star Trek: Infinite | Your First Day

Paradox Interactive

Die Standardversion kostet 29,99 Euro, die Deluxe Edition – mit einem digitalen Artbook, dem Soundtrack des Spiels und einem In-Game-Musikpaket mit neuen Kompositionen der Original "Star Trek"-Soundtrack-Komponisten – kommt auf 39,99 Euro. Die Bewertungen fallen gemischt aus, auf Metacritic kommt das Spiel auf durchschnittlich 66 von 100 möglichen Punkten. (red, 14.10.2023)