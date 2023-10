Die Aerodynamik ruft nach der Tropfenform, der EQE SUV lebt sie. Andreas Stockinger

Ist es Ihnen schon einmal widerfahren, dass Sie den Sternenhimmel nicht über, sondern vor sich hatten? Im SUV-Ableger des EQE ist das insofern der Fall, als in die massige, quer über die Armaturenfront sich ziehende Holz-Zierabdeckung hundertfach der gute Mercedesstern in echtem Aluminium intarsienartig eingearbeitet ist. Hübscher Kontrast aus Wärme und Kühle – ein Thema, das Mercedes in diesem E-Mobil mehrfach virtuos abhandelt.

setzt auf KomfortSo breit und wuchtig die Gestaltung, so massig der äußere Auftritt, die schiere Schwere der Mobilitätswende findet somit auch optisch ihren Niederschlag – wobei gleich hinzugefügt sei: Der einen gefällt’s, dem anderen nicht, das ist immer so beim Design.

Unter der Kofferraumabdeckung finden sich die Fächer für die Kabel. Und die Passagiere in der zweiten Reihe finden einen planen Boden vor. Foto: Stockinger

Der wie der EQS SUV im US-Werk Tuscaloosa gebaute EQE SUV teilt sich mit Ersterem sowie den Limousinen EQS und EQE die rein elektrische Plattform, er ist damit der vierte Ableger darauf. Erhältlich ist er mit einer Batteriegröße sowie mit Heck- und Allradantrieb und mit 180 bis 460 kW Leistung. Wir hatten das Vergnügen, eine einigermaßen goldene Mitte kennenzulernen, nämlich in Form des EQE 350 4matic, sprich: 215 kW und Allrad. Steht mit 94.440 Euro in der Liste, inklusive aller Extras reden wir von 126.090 Euro, und ja, das ist längst sattsam bekannt: Die Elektromobilität gibt es nicht zum Ramschpreis (obwohl vielfach betont wird: noch nicht), jene von Mercedes schon gar nicht.

Massig, aber wendig

2580 kg bringt der 4,86 m lange Ami auf die Waage, und was soll man sagen: Die haben dem schweren Brocken ein ganz famoses Luftfederfahrwerk spendiert, der Abrollkomfort ist zweifellos eines der größten Schmankerln im Fahrbetrieb, das andere wäre die Hinterachslenkung, die dem Wagen, wie oft in solchen Fällen, erstaunliche Wendigkeit verleiht. Die Masse ist natürlich nicht wegzuzaubern, man fühlt sie am deutlichsten beim Verzögern. Der Bremseffekt selbst lässt sich, abgesehen vom mechanischen Vorgang, in Windeseile via Lenkradwippen vom Beinaheeinpedal- bis zum Segelbetrieb variieren, die zusätzliche "intelligente Rekuperation" passt in den meisten Fällen optimal.

Die maximale Ladeleistung liegt bei 170 kW, in 32 Minuten ist der 89-kWh-Akku zu 80 Prozent voll, und den Normverbrauch von 19,3 bis 22,5 kWh / 100 km konnten wir mit 20,5 fast punktgenau treffen – was überraschenderweise auch auf die Reichweite zutrifft, laut Norm zwischen 458 und 536 km, real auch trotz Autobahnausritten locker 450.

Innen alles typisch Mercedes. Andreas Stockinger

Geräumiges Fahrzeug

Analog zu den Außenabmessungen ist der luxuriöse SUV ein geräumiges Fahrzeug, der durchgehende Boden hinten erhöht den Komfort der dortigen Insassen, und der Kofferraum hat mit 520 bzw. 580 bis 675 Litern passable Größe.

Was nervt: Touch-Bedienung. Was noch mehr nervt: Bei jedem Start ist die idiotische, aber vorgeschriebene "Warnakustik" zu deaktivieren (und der Spurhalter), noch dazu detektiert der Piepser die Tempolimits auch noch häufig falsch. Und wirklich gefährlich: Die Sensorik meint mitunter Notsituationen zu erkennen, wo gar keine sind, weil man zum Beispiel eh gleich einlenkt. Dann flackert und tönt es hektisch herum, der Gurt wird strammgezogen, der Wagen legt eine Vollbremsung hin. Auch da ist Mercedes nicht alleine, aber das ist keine wirklich gute Entwicklung. (Andreas Stockinger, 13.10.2023)