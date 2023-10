Wenn Sebastian Kurz am 18. Oktober vor den Strafrichter tritt, geht es für viele Beobachter um mehr als um seine Schuld oder Unschuld. Der Prozess ist politisch höchst aufgeladen, und er könnte tatsächlich Konsequenzen abseits des Gerichtssaals haben.

Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen Sebastian Kurz Imago Images / DAINA LE LARDIC

Die trockenen juristischen Parameter: Die falsche Beweisaussage vor einem U-Ausschuss ist im Strafgesetzbuch (StGB) in Paragraf 288 Absatz 3 geregelt. Bei einem Schuldspruch drohen Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren. Dass im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung Haftstrafen verhängt werden, ist aber höchst unwahrscheinlich, sind doch alle drei Angeklagten unbescholten.

Die Mär vom "Pilz-Vertrautem"

Bei einem Schuldspruch würden wohl jegliche Comebackgerüchte rund um Kurz verstummen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), die nach den Freisprüchen für Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und den früheren Grünen-Politiker Christoph Chorherr durchaus in der Kritik steht, könnte eine Weile von Angriffen aus der Politik verschont bleiben.

Zu erwarten ist jedoch, dass hartnäckige Kurz-Fans nach einem etwaigen Schuldspruch die vermeintliche Verbindung zwischen Richter Michael Radasztics und dem Ex-Politiker Peter Pilz hervorstreichen würden. Die Boulevardzeitung Österreich hat den Richter bereits als "Pilz-Vertrauten" bezeichnet, tatsächlich sollen die beiden jedoch nur im Rahmen von Eurofighter-Verfahren und -U-Ausschuss miteinander zu tun gehabt haben.

Der lange Konflikt mit der WKStA

Bei einem Freispruch würde die Korruptionsbehörde vermutlich erneut unter Druck der Politik geraten, und auch für andere Kritiker wäre das wohl ein gefundenes Fressen. Schon während der Ermittlungen griffen Kurz persönlich und seine (Partei-)Freundinnen und -Freunde wie Verfassungsministerin Karoline Edtstadler wiederholt die WKStA an. Aber auch schon davor war die Behörde immer wieder in Konflikte geraten. Seit einer turbulenten Dienstbesprechung zur Causa Eurofighter im April 2019 lieferte sich die WKStA etwa öffentlich Scharmützel mit ihren damaligen Vorgesetzten, Sektionschef Christian Pilnacek und Johann Fuchs, Leiter der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien. Die beiden überlegten in Chats sogar eine Observation von WKStA-Staatsanwälten. Als im Jänner 2020 Alma Zadić (Grüne, früher Liste Pilz) Justizministerin wurde, bezeichnete Kurz die WKStA in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten als "Netzwerk roter Staatsanwälte". Inzwischen ist Pilnacek suspendiert, in einer türkisen Runde wurde er zuletzt bei der Premiere von Kurz – der Film gesehen.

Der Altkanzler, der sich darauf freut, vor Gericht "seine Unschuld zu beweisen" (was er nicht muss, denn das Gericht muss ihm seine allfällige Schuld nachweisen), dürfte sich bei einem Freispruch in seiner Erzählung über eine politische Justiz bestätigt sehen.

Egal ob Freispruch oder Schuldspruch: Dass es bei einem Urteil in erster Instanz bleiben wird, ist sehr unwahrscheinlich. Je nach Ausgang der Geschichte werden entweder die WKStA oder Kurz-Anwalt Otto Dietrich Rechtsmittel einlegen. (Renate Graber, Fabian Schmid, 14.10.2023)