Die Toten wurden am Freitagabend in einem Wohnhaus in Wien-Hietzing entdeckt. IMAGO/Michael Kristen

Wien – In einem Wohnhaus in Wien-Hietzing sind Freitagabend zwei Tote entdeckt worden. Ein Angehöriger habe einen 73-Jährigen und dessen Tochter (51) leblos aufgefunden, berichtete die Polizei am Samstag. "Beide wiesen Schussverletzungen auf", berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. "Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der 73-Jährige seine Tochter im Streit mit der Faustfeuerwaffe tödlich verletzte."

Erhebungen im Umfeld der Familie hätten ergeben, dass es schon lange Streitigkeiten zwischen dem 73-Jährigen und der restlichen Familie gegeben habe. Neben dem Toten wurde eine auf ihn registrierte Faustfeuerwaffe gefunden. (APA, 14.10.2023)