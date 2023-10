Nach dem 1:2 gegen Frankreich gastiert man am Montag bei Griechenland, das in Gruppe B mit drei Punkten Vorsprung auf Platz zwei vor Oranje liegt

Die Niederländer bangen wieder einmal. EPA/KOEN VAN WEEL

Paris - Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft glaubt trotz der nicht ganz optimalen Ausgangslage noch an die direkte Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland. "Wenn wir zur EM fahren wollen, brauchen wir einen Sieg. Wir werden alles tun, um das zu erreichen", sagte Kapitän Virgil van Dijk nach dem 1:2 (0:1) gegen Frankreich mit Blick auf das wichtige Duell gegen Griechenland am Montag. "Griechenland wird in einem Heimspiel Blut wittern", warnte Teamchef Ronald Koeman.

Oranje hatte bereits bei der EM 2016 und der WM 2018 gefehlt. Bei einem Verpassen der direkten Qualifikation über die Gruppe dürfte das Team dieses Mal aber zumindest die Play-off-Teilnahme sicher haben. Dafür sind die Leistungen in der Nations League der Saison 2022/23 entscheidend. Dort belegte die Mannschaft am Ende Rang vier.

Die Niederlande haben in der Gruppe B hinter den bereits qualifizierten Franzosen als Dritter drei Zähler Rückstand auf den Zweiten Griechenland, der am Freitag 2:0 gegen Irland gewann. "Wir haben nicht gewonnen, aber Griechenland hat gewonnen. Das macht es nicht einfacher", sagte Koeman. Oranje hat allerdings ein Spiel weniger bestritten. Van Dijk haderte mit der vergebenen Chance gegen Frankreich. "Da war mehr drin. Wir haben gegen ein Top-Land mit Top-Spielern gespielt", sagte der Abwehrspieler von Liverpool.

Neben Frankreich und Belgien in der Österreich-Gruppe sicherte sich am Freitag auch Portugal das Ticket für die EM 2024 in Deutschland. Die Portugiesen konnten sich beim Heim-3:2 gegen die Slowakei einmal mehr auf Altmeister Ronaldo verlassen. Der Stürmer von Al-Nassr verwandelte einen Hand-Elfmeter (29.) und vollendete seinen Doppelpack nach Zuspiel des an diesem Abend glänzenden Bruno Fernandes (72.). Seine Rekord-Torjägermarke baute Ronaldo in seinem 202. Länderspiel auf 125 Treffer (sieben in der laufenden Quali) aus.

"Wir haben noch ein paar Spiele vor uns, und wir müssen die Maschine feinabstimmen", meinte Ronaldo danach. Mit dem siebenten Sieg im siebenten Spiel präsentierte sich die Selecao einmal mehr makellos, auch wenn man die ersten Gegentore in dieser Quali hinnehmen musste. "Ich glaube nicht, dass wir es jemals so leicht hatten. Sie war leicht, weil wir sie so gemacht haben", betonte der Altmeister. (APA, 14.10.2023)