In der Südoststeiermark sind in der Nacht auf Samstag zwei Männer bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ein Motorradlenker ist nach einer Kollision mit einem Lkw im Bezirk St. Pölten gestorben

Polizei und Notarzt waren rasch vor Ort. IMAGO/Michael Gstettenbauer

Bad Radkersburg/Asperhofen – Zwei junge Männer sind in der Nacht auf Samstag bei einem Autounfall im südsteirischen Sicheldorf in der Gemeinde Bad Radkersburg ums Leben gekommen. Der 24-jährige Lenker war mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen, durchbrach eine Holzhütte und stieß anschließend gegen einen Baum. Er und sein 17-jähriger Beifahrer wurden aus dem Pkw geschleudert. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen, hieß es seitens der Polizei.

Der Unfall passierte gegen 0.50 Uhr auf der Laafelderstraße (L205) zwischen Laafeld und Sicheldorf. Der Lenker war links von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache dafür war Samstagmittag noch unklar. Beide Insassen wurden bei dem Unfall aus dem Pkw geschleudert, wobei einer neben und der andere vor dem Wrack zu liegen kamen. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Motorradlenker nach Kollision mit Lkw in Niederösterreich gestorben

Ein Motorradlenker ist indes am Freitagnachmittag nach einer Kollision mit einem Lkw in Asperhofen (Bezirk St. Pölten-Land) gestorben. Der 47-Jährige war nach Polizeiangaben von Samstag mit seinem Bike in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Reanimationsversuche blieben erfolglos, der Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land verstarb an der Unfallstelle. Teile des Motorrades begannen nach dem Anprall zu brennen. Bei den Löscharbeiten standen mehrere Feuerwehren im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr zwischen Wimmersdorf und Grabensee. Am Steuer des mit Holz beladenen Lastwagens saß ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf. (APA, 14.10.2023)