Eine Versammlung am Columbusplatz in Wien-Favoriten ging friedlich über die Bühne. Die Organisatoren waren um Deeskalation bemüht

Am Samstagnachmittag kamen rund 300 Personnen nach Wien zur Kundgebung "Solidarität mit Palästina und seinem Kampf um Selbstbestimmung!". (Symbolbild) REUTERS/YARA NARDI

TV-Sender waren da, ebenso Einheiten der Polizei. Zur Kundgebung mit dem Titel "Solidarität mit Palästina und seinem Kampf um Selbstbestimmung!" kamen am Samstagnachmittag kamen rund 300 Personen nach Wien, Favoriten, zum Columbusplatz. Die Kundgebung verlief ohne Zwischenfälle. Vor Ort war zu bemerken, dass die Organisatoren und Organisatorinnen um Deeskalation bemüht waren. Sie ließen Zettel verteilen, auf denen zu lesen war, welche Parolen nicht gerufen werden dürfen. Daran hielten sich ein großer Teil der Demonstrierenden.

"Wir stehen heute nicht hier, um zu jubeln, sondern um zu trauern", betonte Veranstalter Sami Ayad von der Palästinensischen Gemeinde Österreichs in seiner Eröffnungsrede. Generell waren arabische Parolen unerwünscht, ermahnte Ayad die Kundgebungsteilnehmer. "Das ist eine Solidaritätskundgebung für die Zivilbevölkerung in Gaza (...) Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir an sie denken", betonte er gegenüber der APA. Zwischen den Reden, in denen Israel für die aktuelle Eskalation verantwortlich gemacht wurde, war hauptsächlich "Free Palastine" zu hören. Vereinzelt aber auch "Kindermörder Israel", "Allahu akbar“ oder "Palestine From the River to Sea" – letztere ist ein Code für die Vernichtung Israels.

Kritik an Berichterstattung der Medien

Neben Palästina-Aktivisten hielten auch der langjährige Politaktivist Wilhelm L. und der Wiener Verleger Hannes H. Reden. L., der die Demo maßgeblich organisierte, forderte die Entfernung der israelischen Fahne auf dem Bundeskanzleramt und sprach die Neutralität Österreichs an. In allen Reden wurden "die Medien" für ihre Berichterstattung kritisiert. Die Kundgebung wurde nach knapp zwei Stunden beendet.

Die Polizei war mit einer großen Anzahl an uniformierten und zivilen Kräften im Einsatz, hieß es bei der Landespolizeidirektion Wien auf Anfrage der APA. Meldungen über Anzeigen oder Festnahmen lagen vorerst keine vor. Schon vor der Kundgebung in Favoriten war die Polizei beschäftigt. Eine Gruppe von Antifaschisten und Antifaschistinnen demonstrierten gegen einen Marsch von Abtreibungsgegner und Abtreibungsgegnerinnen. Beide Gruppen zogen - teilweise mit wenigen Metern Abstand - durch Wien. Dabei kam es zu Störungen des Verkehrs. Den Verkehr schränkte auch eine Demonstration von Impfgegnerinnen und Rechtsextremen ein, die am Samstag über den Ring zogen. (Markus Sulzbacher, APA, 14.10.2023)