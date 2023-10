1:0-Siege brachten U17 und U19 in gute Ausgangslage für Showdowns am Dienstag

Teamchef Martin Scherb hat mit der U17 den Aufstieg im Visier. APA/HANS PUNZ

Tiflis - Österreichs Nationalteams der U19 und U17 stehen nach 1:0-Siegen auf dem Weg zur EM 2024 vor dem Einzug in die nächste Qualifikationsphase, die Eliterunde. Die von Oliver Lederer betreute U19 übernahm durch das Goldtor von Benedict Scharner (28.) gegen Turnier-Gastgeber Montenegro die Tabellenführung und trifft am Dienstag im Showdown auf Verfolger England.

Die U17 von Coach Martin Scherb gewann in Georgien gegen Litauen durch ein Tor von Adrian Riegel (91.) mit 1:0, feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel und benötigt nun am Dienstag gegen Dänemark ein Remis zum Aufstieg. Die U19-EM findet im kommenden Jahr in Nordirland, die der U17 auf Zypern statt.

"Es war heute unfassbar schwierig, auch wenn ich denke, dass wir am Ende aufgrund der größeren Chancen verdient gewonnen haben. Wir haben uns diesen Sieg brutal hart erarbeitet. Das hat heute richtig Kraft gekostet, aber auf lange Sicht, glaube ich, dass uns dieser wichtige Erfolg Kraft bringt", sagte Lederer. "Es wäre schön, wenn am Dienstag die U17, die U19 und wir alle über Erfolge jubeln könnten und wir ein Zeichen setzen, dass im österreichischen Fußball viel richtig gemacht wird." Sein Team hat mit einem erzielten Treffer in zwei Partien vier Punkte angeschrieben. England hält bei zwei Punkten. (APA, 14.10.2023)