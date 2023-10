Im Gastblog stellt Stefan Czurda einen unkonventionellen Event vor, bei dem Künstler:innen in ihren Salons besucht werden.

Mitte September dieses Jahres hatte ich die Möglichkeit, meine abstrakten Straßenporträts während einer Kurzausstellung in meiner Wohnung in einem sehr persönlichen Ambiente vorzustellen. Die Präsentation fand im Rahmen des Wiener Salonparcours statt, eines Events, der vom "kunstverein am donnerstag" organisiert wurde und den ich bis dato nicht kannte.

Es handelt sich um einen originellen Kunstspaziergang, der mehrmals im Jahr in einem unterschiedlichen Wiener Grätzel stattfindet und der Künstler:innen in sogenannten Salons besucht. Ich konnte während dieser Veranstaltung nicht nur mein Schaffen als Street-Photographer vorstellen, sondern durfte auch weitere Künstler:innen aus meiner direkten Nachbarschaft und ihre Arbeit kennenlernen. Da ich diese unkonventionelle und sehr originelle Art, Kunst zu präsentieren, wirklich sehr spannend fand, möchte ich gerne in diesem Beitrag etwas mehr über das Event erzählen.

Das Konzept des Wiener Salonparcours

Der Wiener Salonparcours wurde 2017 durch Katrin Woelger und Stephanie Schmiderer ins Leben gerufen.

Katrin Woelger und Stephanie Schmiderer. Katrin Woelger

Die Idee zu diesem Event stammte von den sogenannten Hors Lits, einem ähnlichen Format, das in Frankreich gegründet wurde und das in verschiedenen europäischen und nordafrikanischen Ländern existiert. Die Hors Lits passten gut zu dem Kunstverständnis der beiden Gründerinnen, die begannen, die Projekt kontinuierlich in Wien aufzubauen.

Entstanden ist letztendlich der Wiener Salonparcours, ein begleiteter Rundgang durch einen Teil eines Wiener Bezirks, bei dem die Teilnehmer:innen Künstler:innen in drei bis vier Salons (wie beispielsweise Wohnzimmer, Werkstätten, Ateliers, Gärten, Hinterhöfe oder Garagen) besuchen und dort das Schaffen der Künstler:innen miterleben.

Besuch eines Salons. Nick Mangafas

Die ausgewählten Orte sind sorgfältig kuratiert und das Vorgestellte in den Salons ist kurzweilig und umfasst diverse Genres, wie Performancekunst, Visuelles und Experimentelles, aber auch klassische Musik und Lesungen. Die Stadt wird dabei als Bühne wahrgenommen und die Künstler:innen verwenden keine Kulissen und Bühnenbilder, sondern bedienen sich der Realität und spielen in und mit ihr.

Der Weg von Salon zu Salon ist ebenso originell und ähnelt einem Parcours, angelehnt an die urbane Sportart Parkour, bei dem akrobatisch Mauern übersprungen werden. Die Teilnehmer:innen müssen zwar nicht sportlich aktiv werden, aber der Weg wird spannend gestaltet und kann Umwege, Abkürzungen oder Überquerungen enthalten. Untermalt wird der Parcours mit der Geschichte, Architektur und mit spannenden Gegebenheiten des besuchten Grätzels.

Flanieren während des Wiener Salonparcours. Nick Mangafas

Am Ende des drei bis vierstündigen Salonparcours treffen sich alle Künstler:innen, Veranstalter:innen und Teilnehmer:innen zu einem gemeinsamen Get-together, um sich auszutauschen und das Event in einem kommunikativen Rahmen ausklingen zu lassen.

Mein Wohnzimmer als Ausstellungsort

Anfang September kontaktierte mich die Veranstalterin Katrin Woelger und fragte mich, ob ich am 21. Wiener Salonparcours in Wien Unter St. Veit teilnehmen möchte. Katrin hatte einen Artikel über mich in einem Hietzinger Newsportal gelesen und war so auf meine Fotografie aufmerksam geworden. Dazu sollte ich meine "Urban Ghosts", meine abstrakten Straßenporträts, über die ich hier in meinem Gastblog im folgenden Beitrag schon berichtet hatte, zu Hause in meinem Fotostudio ausstellen. So lernte ich den Wiener Salonparcours kennen und fand das Format wirklich sehr spannend und sagte zu.

Meine Bilder habe ich dann kurzfristig gedruckt und gerahmt. Am Vorabend des Events fand noch eine Generalprobe statt, bei der sich Veranstalter:innen und Künstler:innen zum ersten Mal näher kennenlernen durften. Am 15. und 16. September dieses Jahres wurde dann meine Wohnung als erster Salon von den Teilnehmer:innen des 21. Wiener Salonparcours besucht. In einem Kurzvortrag durfte ich dann meine atmosphärische Straßenfotos bei mir zu Hause vorstellen.

Im Hintergrund meine abstrakte Straßenfotografie. José Agualusa

Ich stelle meine "Urban Ghosts" vor. Veronika Schweigl

Weitere Künstler:innen in meinem Grätzel

Neben meiner Kurzausstellung umfasste der 21. Wiener Salonparcours die Performances weiterer Künstler:innen. Die Musikerin Sophie Lusty hat die Teilnehmer:innen musikalisch in einem schönen Gartenambiente mit ihrer Oboe verzaubert.

Sophie Lusty mit ihrer Oboe. Nick Mangafas

Die Tänzerin Jasmin Avissar und die Schauspielerin Birgit Stöger haben im dritten und letzten Salon eine wirklich sehr beeindruckende Performancekunst in einem begrünten Innenhof in Unter St. Veit dargestellt.

Performancekunst von Jasmin Avissar und Birgit Stöger. Stefan Czurda

Der letzte Salon diente uns dann auch als Standort, um das zweitägige Event zusammen mit den Veranstalter:innen und Teilnehmer:innen ausklingen zu lassen. Abschließend möchte ich mich bei Katrin Woelger und Stephanie Schmiderer bedanken, dass ich bei dieser wirklich sehr spannenden Kunstveranstaltung teilnehmen durfte. Ich habe mich über die vielen neuen Kontakte wirklich sehr gefreut. Zuletzt kann ich den Leser:innen hier in meinem Gastblog wirklich empfehlen, sich den Wiener Salonparcours etwas näher anzusehen und an diesem unkonventionellen und originellen Event einmal teilzunehmen.

Ich hoffe, Ihnen hat mein Beitrag gefallen. (Stefan Czurda, 16.10.2023)