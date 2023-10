Der Vorarlberger trifft in seinem 23. Einsatz für Minnesota erstmals, konnte eine Niederlage in Toronto aber nicht verhindern

Marco Rossi geht der Knopf auf. USA TODAY Sports via Reuters Con

Toronto - Marco Rossi hat am Samstag sein erstes Tor in der NHL erzielt. Der Premierentreffer des Vorarlbergers half Minnesota in Toronto aber nicht zum Sieg. Die Wild unterlagen mit 4:7 bei der nächsten Show von Auston Matthews, der im zweiten Saisonspiel der Maple Leafs erneut einen Hattrick folgen ließ. Der Vorarlberger Rossi versenkte in seinem 23. NHL-Spiel im zweiten Drittel akrobatisch einen Abpraller zum 3:4.

Einen Doppelpack verhinderte Toronto-Goalie Ilja Samsonow mit einer Glanzparade. Rossi hatte bereits beim Saisonauftakt kurz als Torschütze gefeiert. Sein Treffer wurde aber nach einer erfolgreichen Trainer-Challenge wegen Abseits aberkannt. Nach Anlaufschwierigkeiten möchte der 22-Jährige in dieser Saison den Durchbruch in der besten Eishockey-Liga der Welt schaffen. (APA, red, 15.10.2023)